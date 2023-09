Linzer Derby findet keinen Sieger: ASKÖ Donau und St. Magdalena trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 17. September 2023 18:22

Im Rahmen der 7. Runde der Landesliga Ost kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK St. Magdalena und dem ASKÖ Donau Linz im Sonnleitner Stadion vor einer Kulisse von 450 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus St.Magdalena konnten einen sehr soliden Start in die aktuelle Saison hinlegen und man stand mit sieben Punkten aus fünf Spielen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die Rivalen von Donau Linz waren im Vorfeld der Partie etwas weiter oben in der Tabelle angesiedelt, was jedoch auch den Ambitionen der Linzer entspricht, die um den Aufstieg mitkämpfen wollen.

Offensive Anfangsphase auf beiden Seiten

Die Gäste fanden den besseren Start in die Partie und die Schützlinge von Cheftrainer Adnan Kaltak gingen bereits in der 8. Spielminute durch Lukas Kragl in Führung. Doch die Hausherren von St.Magdalena ließen sich durch diesen frühen Gegentreffer keineswegs irritieren und man spielte munter nach vorne. In der 17. Minute gelang denen Gastgebern dann bereits der verdiente Ausgleichstreffer, nachdem Donau die Oberhand verloren hatte. Zbynek Musiol vollendete einen Konter der Hausherren und erzielte den Treffer zum 1:1. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden dann die Gäste wieder besser, allerdings stand St.Magdalena in der Defensive sehr stabil und die Schützlinge von Adnan Kaltak fanden im weiteren Verlauf der ersten Hälfte keinen Weg durch die gegnerische Abwehr. Somit gingen die Teams mit einem Remis in die Halbzeitpause.

Turbulente Schlussphase

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste wieder gut in die Partie und man konnte sich immer wieder Chancen erarbeiten, doch St.Magdalena hielt sehr gut dagegen und man konnte das Spiel ausgeglichen halten. Insbesondere der Torhüter der Gastgeber, Jeroen Huysmans wusste zu überzeugen indem er eine Chance nach der anderen vereitelte. Er hielt die Gastgeber im Spiel und diese konnten in der Schlussphase dann den Führungstreffer erzielen. Kevin Mayer stand in der 77. Spielminute goldrichtig und erzielte den Führungstreffer für die Hausherren. Doch damit war die Partie noch nicht gelaufen. Sieben Minute später konnte Donau den Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Patrick Niederhuber erzielen, der schlussendlich auch der letzte Treffer des Tages war, womit sich die Mannschaften mit einem 2:2 Remis trennten.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Das Spiel war heute sehr umkämpft und beide Mannschaften haben sehr gut gespielt, weshalb das Unentschieden in Ordnung geht."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

