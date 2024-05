Innviertler Cup 2024: DAS sind die Duelle in der Hauptrunde

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 21:33 Geschrieben von Julian Biereder

Nach der Saison ist vor der Saison: Während im Unterhaus noch die letzten Runden zu absolvieren sind, stieg in der Therme Geinberg am Mittwochabend die Auslosung für den Innviertler Cup 2024. Titelverteidiger ist der UFC PTA aus der 1. Klasse Mitte-West, der sich die Trophäe 2022 überraschend sicherte. Auch heuer nehmen wieder 32 Vereine aus dem Innviertel - von der Landesliga bis hin zur 2. Klasse - teil. Nachfolgend die Duelle in der 1. Hauptrunde.

Im letzten Innviertler Cup, der alle zwei Jahre stattfindet, sicherte sich der UFC PTA im Elfmeterschießen gegen den SV Lambrechten den Titelgewinn. Können die Gelb-Schwarzen womöglich auch heuer wieder ins Finale einziehen?

Duelle 1. Hauptrunde Region "Nord"

Union Diersbach SPG Sigharting/Andorf Union Suben Union Eggerding SV Freinberg Union Schardenberg Union Enzenkirchen Union Wesenufer Union St. Martin/I. Union Esternberg SV Lambrechten SK Schärding SV Taufkirchen SV Riedau Union St. Roman Union Dorf/Pram

Duelle 1. Hauptrunde Region "Süd"

UFC Mettmach FC Pischelsdorf USV Pattigham/P. Union Gurten 1b Union St. Peter/Hart USV Eggelsberg/M. Feldkirchen/Mattigh. UFC Neukirchen/E. Utzenaich/Antiesenh. USV Neuhofen Treubach/Roßbach UFC PTA SV Mining-Mühlheim SK Altheim Union Aspach/W. ATSV Laab

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger

