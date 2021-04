Starker Impuls zum Neustart "Traunsee-Almtal-Cup" soll Kicker und Fans auf die Fußballplätze zurückbringen

Details Freitag, 30. April 2021 12:09

Zu lange schon müssen Fußballer/innen und Fans auf den Re-Start ihres geliebten Sports warten. Jetzt wurde die laufende Meisterschaft des OÖ Fußballverbandes endgültig abgebrochen, da der vorgegebene Terminplan nicht eingehalten werden kann. Andererseits darf laut Regierungsbeschluss ab 19. Mai mit dem Fußballtraining und -spielen endlich wieder begonnen werden. Deshalb haben engagierte Fußballfunktionäre im südlichen Oberösterreich einen neuen Bewerb ins Leben gerufen, der Kicker und Fans auf die Fußballplätze zurückbringen soll. Mag. Thomas Plasser, Stefan Hochreiter (beide SK Bad Wimsbach) und Bürgermeister a.D. Hans Kronberger (ASKÖ Vorchdorf) organisieren den ersten Traunsee-Almtal-Cup (TAC). Spielberechtigt sind die besten acht Vereine aus dem gleichnamigen, 20 Gemeinden umfassenden Tourismusverband.

Vorbereitungszeit mit attraktiven Derbys

„Wir wollen mit dem Traunsee-Almtal-Cup einen starken Impuls für den Amateurfußball setzen und die Vereinsgemeinschaften wieder beleben", erklärt Cup-Vorsitzender Hans Kronberger. Sein Stellvertreter und SKW-Sektionsleiter Stefan Hochreiter ergänzt: „Die lange Sommerpause soll mit attraktiven Derbys anstelle der gewohnten Testspiele bereichert und damit den Vereinen auch Einnahmen ermöglicht werden." Als Eintrittspreis wurden 5 Euro pro Spiel festgelegt, wobei ein Getränk inkludiert ist.

Breite Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Nicht nur der OÖ Fußballverband unterstützt den regionalen Cupbewerb, begeistert zeigen sich auch die Bürgermeister der Stadt Gmunden Mag. Stefan Krapf und der Marktgemeinde Bad Wimsbach Mag. Erwin Stürzlinger. Sie haben den Ehrenschutz übernommen. „Eine tolle Initiative, die nach der lähmenden Pandemie gerade rechtzeitig kommt, um Sport und Gemeinschaft wieder zu aktivieren!" Als Hauptsponsor konnte die Firma Schachner Wintergarten & Modulhaus GmbH gewonnen werden, welche gemeinsam mit weiteren Wirtschaftspartnern dafür sorgt, dass alle teilnehmenden Vereine ein überschaubares Preisgeld bekommen. Zusätzlich stellen Sportausstatter „11teamsport“ wie auch die Brauerei Eggenberg und andere Firmen tolle Sachpreise und Einkaufsgutscheine zur Verfügung.

Nachbarduell zum Auftakt: SV Gmunden – Union Gschwandt

Die acht Vereine (je drei Landes- und Bezirksligisten und zwei 1.Klasse-Vereine) bestreiten ab Anfang Juni in zwei Gruppen je drei Vorrundenspiele. In der Gruppe "Almtal" sind dies Pettenbach, Bad Wimsbach, Vorchdorf und Scharnstein, in der Gruppe "Traunsee" Gmunden, Ohlsdorf, Gschwandt und Rüstorf. Mit einem klassischen Derby zwischen SV Gmunden und Union Gschwandt wird der neue Cup am 2. Juni (19 Uhr) in der neuen SEP-Arena gestartet. Nach den Halbfinalspielen am 3. Juli steigt eine Woche später am 10. Juli im Hofmaninger-Stadion in Bad Wimsbach das gemeinsame Finale. Ergebnisse, Tabelle und Torschützen sind unter www.ofv.at /Datenservice/ Cup/ Traunsee-Almtal-Cup 2021 zu finden. Weitere Infos zum Bewerb auf Facebook (tac.at) oder beim Traunsee-Almtal-Cup-Referat (Vorsitzender Hans Kronberger, Tel.: 0664/75044070, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

