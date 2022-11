Fußballtransfer per Klick - neue globale Fußball-Datenbank startet ab heute!

Details Montag, 14. November 2022 09:12

Neue globale Fußball-Datenbank aus Österreich ermöglicht professionelles Teammanagement und einfachen Fußballertransfer mittels direkter Kontaktaufnahme und ohne Vermittlungsprovision. Was bestimmt den sportlichen Erfolg eines Fußballvereins? „Seine finanziellen Mittel“, lautet zumeist die Antwort darauf. Ein Licht auf diese gängige Praxis im Spitzensport werfen die Transfersummen für Profispieler und die teilweise horrend hohen Vermittlungsprovisionen für diese Transfers. Solche Verpflichtungen sollen dem Verein Top-Resultate und Trophäen garantieren.

Aber: in den meisten Ländern beträgt der Anteil der Profis am Gesamtmarkt lediglich ca. 1 %. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Großteil der aktiven Spieler, Trainer und Vereine ist als Amateur aktiv ist. Obwohl der Transfermarkt für diese 99 % Amateure eigentlich riesig ist, gestaltet es sich oft schwierig, für seinen Verein die optimalen Spieler oder Trainer zu finden.

Scouting und Transfers leicht gemacht

Um eine Übersicht über diesen Riesenanteil am Transfermarkt zu bekommen, wurde nun eine Software entwickelt, die die Suche nach Spielern und Trainer entscheidend vereinfacht. In der neu gelaunchten RIESPO Global Soccer Management Database können Spieler ihre eigenen Fähigkeiten und Leistungen präsentieren, nach passenden Trainern und Teams suchen und so ihre eigene Performance und Transfers vorantreiben. Die globale Datenbank vereinfacht die Zusammenstellung von Fußballteams, Kontaktaufnahme und Transfers, sowohl für Spieler als auch für Trainer und Vereine, von den Unterklassen bis hin zu den Top-Ligen – und das weltweit.

„Unser Ziel ist ein globales Netzwerk aufzubauen, in dem sich jeder User, egal ob Verein, Spieler oder Trainer, sein Profil kostenlos anlegen kann, mit dem das passende sportliche Engagement gefunden wird und um damit höchstmögliche fußballerische Zukunft für jeden zu ermöglichen - wir stellen dazu die notwendige Software bereit“, sagt Gerhard Riedl, der ausgezeichnet vernetzt ist und über zahlreiche internationale Kontakte verfügt. In seiner Funktion als Präsident des SV Gmunden weiß er um die Schwierigkeiten, die es gibt, um passende Spieler zu finden. „Die Software spart den Funktionären nicht nur Geld für Vermittlungsprovisionen, sondern auch viel Zeit bei der Suche und unterstützt entscheidend die effiziente Zusammenstellung des Kaders“, so Riedl.

Gerhard Riedl

RIESPO Global Soccer Management – das digitale Fußballnetzwerk aus Österreich

In Zusammenarbeit und in enger Abstimmung mit Profis und Amateuren aus den Bereichen Spieler, Funktionäre und Trainer wurden die Anforderungen, Funktionalität, Menüführung, Umfang der Menüpunkte etc. ausgearbeitet und programmiert.

Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Software, die von einem österreichischen Software-Unternehmen umgesetzt wurde, lag auf einer benutzerfreundlichen und übersichtlichen Menüführung, und die Möglichkeit die Software immer und überall wo es Zugang zum Internet gibt, mit allen gängigen Endgeräten nutzen zu können. Mit dieser Software ausgestattet ist es nun allen Anwendern, auch jenen mit geringem Budget, möglich, die fußballerische Laufbahn einfach und effektiv zu verwalten und zu managen. Aktive Sportler können auch von sich aus nach passenden Teams suchen und dort bewerben. Von den ‚Treffern‘ der Database bis zur Kontaktaufnahme bedarf es dann nur mehr einer E-Mail.

Die RIESPO Datenbank bietet einen umfangreiche Suchfunktion

Mit der RIESPO Global Soccer Management Datenbank kann der Verein all seine Spieler entsprechend verwalten, in Teams und Prioritäten unterteilten, und bei Bedarf Ersatz oder Ergänzungen im Kader aus der Datenbank akquirieren. Das bringt eine enorme Planungssicherheit im Team- und Transfermanagement.

„Nach unserer Analyse sind wir der erste Anbieter auf diesem Sektor, der es sich zum erklärten Ziel gesetzt hat, eine globale Datenbank im Amateurbereich zu schaffen, die es Vereinen, Spielern und auch Trainern ermöglicht, direkt und ressourcenschonend Kontakt mit dem jeweilig anderen aufzunehmen und die eigene Performance zu steigern, unabhängig vom Goodwill eines Dritten“, sagt Riedl.

Die Amateurvereine sind für den Fußball die Grundlage für den Erfolg und Popularität des Sports. Es liegt in der Kompetenz von Trainern und Team-Managern, mit der vorhandenen Finanzkraft des Vereines sportliche Erfolge zu erzielen. Mit dem Tool der RIESPO Global Soccer Management Datenbank kann dies einfacher gelingen.





Kontaktdaten:

Gerhard Riedl

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

t: +43 7614 21499

m: +43 676 4143409

RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH

Bahnhofstraße 65, 4810 Gmunden, Oberösterreich, Austria