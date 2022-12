Personelle Weichenstellung! Trainerwechsel und neuer Sportchef in Gmunden

Details Mittwoch, 30. November 2022 14:52

Bereits in den letzten Wochen der Herbstmeisterschaft hat sich der Vorstand des SV Gmundner Milch ausreichend Zeit für eine eingehende Analyse der sportlichen Entwicklung genommen. Durch die unbefriedigende vergangene Saison der Landesliga West und den überschaubaren Herbst 2022 hat der Verein Handlungsbedarf gesehen, um die kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben und die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Christoph Brummayer, Neuer Cheftrainer des SV Gmundner Milch (Foto: SV Gmundner Milch)

Abschied von Kiril Chokchev

Nach intensiven Gesprächen sind die Verantwortlichen zur Erkenntnis gelangt, den nächsten Schritt der langfristigen Entwicklung mit einem neuen Cheftrainer zu erreichen. Kiril Chokchev hat die Funktion in einer äußerst schwierigen Phase übernommen, stets alles für „seinen“ SVG gegeben und den Umbruch - trotz schwieriger Umstände und teils heftiger, teilweise unsachlicher Kritik - eingeleitet. Der SV Gmundner Milch bedankt sich bei "Choki" herzlichst für die geleistete Arbeit und jahrelange Freundschaft zum Verein.

Neuer Trainer

Die Traunseestädter freuen sich, mit Christoph Brummayer einen jungen, aber gleichzeitig erfahrenen Übungsleiter verpflichtet zu haben. Brummayer hat bereits bei Vereinen wie SK Bad Wimsbach, WSC Hertha oder ATSV Stadl-Paura Erfahrung als Chef- und Co-Trainer gesammelt und fungierte zuletzt als Sportlicher Leiter des Liga-Konkurrenten aus Bad Wimsbach.

Neuer Sportlicher Leiter

Darüber hinaus ist es dem SVG gelungen, die lange vakante Position des Sportlichen Leiters neu zu besetzen. Der Klub konnte mit Norbert Leitner einen anerkannten Fachmann für diese zentrale Position gewinnen. Leitner hat nach seiner aktiven Zeit vor einigen Jahren gemeinsam mit Gerhard Schweizer bei Union Vöcklamarkt die Fäden gezogen und dort den Grundstein für eine langfristig positive Entwicklung des Regionalligisten gelegt. Norbert Leitner wohnt mit seiner Familie seit Jahren in Gmunden und war in letzter Zeit schon das eine oder andere Mal in der LSP-Arena anzutreffen.

Die Verantwortlichen sind davon überzeugt, mit diesen Veränderungen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des SV Gmundner Milch gestellt zu haben.