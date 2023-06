FC Andorf beendet die Saison mit ungefährdetem Sieg gegen Pettenbach

Details Sonntag, 11. Juni 2023 13:02

In der letzten Runde der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagabend zum Duell zwischen dem FC Illumina Andorf und der Union Sparkasse Pettenbach. Beide Teams haben eine durchaus erfolreiche Saison hinter sich, die sowohl Andorf, als auch Pettenbach auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen konnten unabhängig vom Ergebnis des letzten Spiels. Die Hausherren aus Andorf wollten jedenfalls ihren Platz in der Top 3 der Landesliga West wahren, in der man sogar noch auf den zweiten Tabellenplatz hätte klettern können.

Adlesgruber erlöst Andorf kurz vor dem Halbzeitpfiff

Um das große Ziel einer Top 3 Platzierung zu erreichen, musste man jedoch die Pettenbacher erst einmal schlagen, die alles andere als ein Jausengegner waren. Die Schützlinge von Rainer Kührer machten den Andorfern das Leben in der ersten Hälfte sehr schwer und man stand defensiv sehr kompakt gegen offensiv harmlose Gastgeber. Das Spiel gestaltete sich sehr ausgeglichen und vieles deutete auf ein 0:0 zur Halbzeitpause hin, bis Martin Adlesburger den ersten Treffer der Partie erzielte. Adlesgruber stand in der 40. Spielminute goldrichtig und bugsierte das runde Leder hinein in die Maschen zur 1:0 Führung für die Hausherren. Mit dieser Führung ging es dann schlussendlich auch in die Halbzeitpause.

Andorfer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte

Der Andorfer Chefcoach Josef Hamedinger dürfte in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden haben, da seine Spieler in der zweiten Hälfte deutlich besser aufspielten. In der 59. Spielminute gelang Valentin Berghammer dann auch direkt der Treffer zur 2:0 Führung für die Hausherren. Für Berghammer war es das letzte Spiel im Trikot der Andorfer, welches er mit einem Abschiedstor beenden konnte. Im weiteren Spielverlauf der zweiten Hälfte waren die Andorfer weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, allerdings konnte man die Führung nicht mehr ausbauen und es blieb schlussendlich beim 2:0 für die Gastgeber. Somit beenden die Andorfer eine erfolgreiche Saison auf dem Stockerl und man konnte den dritten Tabellenplatz feiern.

Gerald Berger, sportlicher Leiter FC Andorf:

"Mit dem heutigen Sieg haben wir eine ohnehin schon erfolgreiche Saison nochmals großartig zu Ende gespielt. Der dritte Tabellenplatz war unser internes Ziel und wir sind sehr glücklich, dass wir diesen auch erreichen konnten. Nun geht es für uns in die verdiente Sommerpause."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

