OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 19

Die 19. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at wirft in der Analyse noch einmal einen Blick zurück.

ASKÖ Oedt festigt Tabellenführung, Zebras im Vormarsch

Nach der überraschenden Pleite zum Frühjahrsauftakt gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf hat der Spitzenreiter aus Oedt längst wieder zu alter Stärke gefunden. Am vergangenen Samstag siegte man mit 3:1 in Friedburg und fixierte damit den dritten vollen Erfolg in Serie. Auf den ersten Verfolger hat man komfortable vier Zähler Vorsprung. Dieser ist nun die SPG Weißkirchen/Allhaming, welche weiter brutal formstark marschiert. In St. Martin/M. gewann man mit 2:1. Es handelt sich hierbei um den dritten Sieg und die achte ungeschlagene Partie en suite. Neuer Tabellenfünfter ist der SV sedda Bad Schallerbach, der die perfekte Antwort auf die 0:4-Pleite der Vorwoche in Oedt lieferte und die SPG Pregarten auf eigener Anlage mit 3:1 in die Knie zwang.

Trio mit wichtigen Siegen

Während einige Konkurrenten des oberen Tabellenmittelfelds wertvolle Zähler liegen ließen, waren mit der Union Mondsee, der Union Edelweiss und der SU Bad Leonfelden drei Teams zur Stelle und punkteten jeweils voll. Nach nur einem Zähler aus den ersten beiden Spielen unter Neo-Coach Thomas Plasser zeigt die Formkurve der Union Mondsee mittlerweile eindeutig nach oben. Gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf (3:1) realisierte man den zweiten Dreier am Stück. Im Ranking jeweils um einen Platz nach oben ging es für die Union Edelweiss (3:2 gegen den ASK St. Valentin) und die SU Bad Leonfelden (6:0 gegen die SPG HOGO Wels 2). Es war der höchste OÖ-Liga-Sieg in der Vereinsgeschichte der Mühlviertler, die sich nach zwei Pleiten am Stück eindrucksvoll zurückmeldeten.

Kein Team des untersten Tabellendrittels punktet voll

Langsam, aber sicher steigt die Spannung im Abstiegskampf. Am vergangenen Wochenende konnte keine Mannschaft der kritischen Zone des Zwischenrankings für maximale Bewegung auf dem Punktekonto sorgen. Für einen Zähler reichte es immerhin für die DSG Union Perg und den SV Bad Ischl, die im direkten Duell Remis spielten (2:2). Während es für die Perger das zweite Unentschieden in Folge war, ist die Zebau-Elf seit drei Partien ungeschlagen. Inhaber der roten Laterne bleibt die SPG HOGO Wels 2, welcher auf den Vorletzten SPG Pregarten satte sechs Zähler fehlen.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

