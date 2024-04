OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 23

Details Montag, 22. April 2024 17:31

Sechs Matches der 23. Runde in der LT1 OÖ-Liga wurden am vergangenen Wochenende ausgetragen. Die Partien zwischen der SU Bad Leonfelden und der SPG Friedburg/Pöndorf sowie zwischen dem SV Bad Ischl und der ASKÖ Oedt fielen dem Regen zum Opfer. Sie werden am 30. April nachgespielt. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück auf das, was wichtig war.

Union Dietach holt sich Rang zwei zurück

Während mehrere Mannschaften des obersten Tabellendrittels stolperten, erledigte die Union Dietach ihre Hausaufgaben gewissenhaft und fuhr gegen den kriselnden ASK St. Valentin einen mitreißenden 5:0-Erfolg ein. Es war die perfekte Antwort auf die empfindliche Heimpleite der Vorwoche gegen die Union Mondsee. Durch den dritten Rückrundensieg hofft man im Lager der Dietacher nun, dass man sich nachhaltig stabilisieren kann. Das Frühjahr war bislang nicht wirklich nach Wunsch verlaufen. Jedenfalls holte man sich mit angesprochenem Kantersieg Tabellenrang zwei, auf welchem man überwintert hatte, wieder zurück. Mit der SU St. Martin/M. gibt es eine zweite Mannschaft des obersten Drittels des Klassements, welche am Wochenende für positive Schlagzeilen sorgen konnte. Die Mühlviertler schlugen den besser klassierten SV sedda Bad Schallerbach zuhause mit 3:0 und rückten somit auf Rang fünf vor. Es war schon der fünfte Rückrundensieg der Luksch-Truppe. Im gesamten Herbst waren es sieben gewesen.

Union Mondsee bestätigt Top-Form

Ganz stark präsentiert sich der Siebte des Rankings aus Mondsee in diesen Tagen und Wochen. Die Plasser-Elf, welche Platz zwei in der Rückrundentabelle belegt, holte gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming den dritten Dreier en suite (4:2). Seit nunmehr sieben Matches ist man ungeschlagen. Ebenfalls einen vollen Erfolg fuhr der Neunte Union Edelweiss ein. Die Leistung gegen den Tabellenletzten SPG HOGO Wels 2 war zwar ausbaufähig, am Ende zählen aber nur die drei Punkte (2:0). Es war der zweite Sieg der Linzer am Stück, ohne dabei ein Gegentor kassiert zu haben. Unmittelbar hinter der Union Edelweiss folgt im Klassement die DSG Union Perg, welche durch den spektakulären 5:3-Auswärtserfolg im Micheldorf in der Tabelle mächtig an Boden gutmachte. Von den vergangenen vier Spielen gewannen die Perger gleich drei. In dieser Form wird die Fixierung des Klassenerhalts wohl nur eine Frage der Zeit sein. Außerdem war es der erste Auswärtssieg im bisherigen Saisonverlauf.

SPG Pregarten nervenstark

Richtige Big Points im Abstiegskampf holte die SPG Pregarten, die den UFC Ostermiething auswärts mit 3:0 in die Schranken wies. Durch den dritten Triumph in der Rückserie und der vierten ungeschlagenen Partie in Folge hat man jetzt schon vier Zähler Vorsprung auf den Vorletzten aus St. Valentin. Inhaber der roten Laterne bleibt die abgeschlagene SPG HOGO Wels 2.

