Union Mondsee schlägt auf dem Transfermarkt zu – Alexander Peter kommt vom Meister ASKÖ Oedt zurück

Für die Union Raiffeisen Mondsee läuft es in diesen Tagen und Wochen richtig gut: Durch eine bislang starke Rückserie hat man alle Chancen auf den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga. Nun sorgte man auch in personeller Hinsicht für Schlagzeilen: Man realisierte den ersten Transfer für die neue Saison. Und dieser hat es absolut in sich: Mit Alexander Peter kommt ein Offensivakteur, der absolut das Potential besitzt, ein Unterschiedsspieler zu sein, nach Mondsee zurück.

Spektakuläre Rückkehr

Nach einem Jahr bei der Union Mondsee wechselte Peter im Winter 2021 zur ASKÖ Oedt. Mit dieser holte er in der vergangenen und in der aktuellen Saison jeweils den Meistertitel und avancierte zu einer wichtigen Säule im Spiel der Trauner. Nun also die Rückkehr nach Mondsee. „Er kennt die Gegebenheiten hier. Alexander hat sich den einen oder anderen Verein in Oberösterreich angehört. Ein Wechsel zu einem dieser Vereine wäre finanziell sicher lukrativer gewesen. Er baut aber im Herbst Haus und die Wege hier sind kürzer. Das Gesamtpaket hat für uns gesprochen“, berichtet Mondsees sportlicher Leiter Johann Loibichler. Peter bleibt somit der OÖ-Liga erhalten und geht nicht in die Regionalliga, in welcher Meister ASKÖ Oedt in der kommenden Spielzeit an den Start gehen wird.

Neue Impulse für Mondsees Offensivspiel

„Alexander war schon stark, als er das erste Mal bei uns war. In Oedt ist er noch einmal sehr gereift“, betont Loibichler. Als die Union Mondsee in dieser Saison auf den Meister traf, war für den Funktionär Peter der beste Mann auf dem Platz. In Mondsee wird er auf den offensiven Außenbahnen für neue Impulse sorgen. Peter gilt als dynamisch, technisch versiert und stark in Eins-gegen-eins-Duellen. Somit liefert er regelmäßig wertvolle Torvorlagen. „Er wird unserem Spiel sicher guttun“, weiß Loibichler.

Fotocredit: Union Mondsee

