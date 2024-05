Oedt-Präsident Franz Grad im LT1-Interview: "Wir sind ein Störfaktor!"

Details Montag, 27. Mai 2024 08:27

Wie schon in der Vorsaison krönte sich die ASKÖ Oedt auch heuer in überragender Manier zum Meister der LT1 OÖ-Liga. Der markante Unterschied dieses Mal: Im Verein hat ein Umdenken stattgefunden und man wagt nun den Schritt in die Regionalliga. LT1-Sportchef Wolfgang Irrer unterhielt sich am Wochenende mit Oedt-Präsident Franz Grad über dieses Thema:

Wolfgang Irrer beginnt das Interview mit der ersten Frage: "Es geht in die Regionalliga. Und aus Ihrer Sicht nicht ganz freiwillig oder?" Franz Grad: "Mit Sicherheit, ja, also, das ist Not gegen Elend. Heuer ist die Mühle zu. Da kann man machen, was man will. Es gäbe noch einen Weg, aber der ist zu umständlich. Das hat die Liga nicht verdient. Aber wenn ich mir die Liga hinter uns ansehe, dann geht's denen hinter uns wirklich hervorragend. Jeder vom 2. bis zum 6. kann Zweiter werden. Da ist Oedt ein Störfaktor, das sehe ich ein."

Das gesamte Interview gibt es jetzt auf LT1 (hier klicken).

Übrigens: das Landescup-Finale wird am kommenden Donnerstag im Live-Stream auf ligaportal.at/ooe und auf lt1.at übertragen.

