Transfer-Update Union Mondsee: Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung kommt, Daniel Bares geht

Die Union Raiffeisen Mondsee spielt eine ganz starke Rückrunde in der LT1 OÖ-Liga. Währenddessen liegt der Fokus bereits auf der kommenden Saison: Man bastelt in diesen Tagen und Wochen am Kader für die Spielzeit 2024/25, welchem, seit einigen Tagen bekannt, auch Rückkehrer und Offensivkraft Alexander Peter (von der ASKÖ Oedt) angehören wird. Nun verkündete das aktuell zweitbeste Frühjahrsteam der höchsten Spielklasse des Bundeslandes den zweiten Sommertransfer: Mit Christian Brandl kommt ein Mittelstürmer vom TSV Neumarkt.

Der neue Offensivmann Christian Brandl mit Mondsees sportlichem Leiter Johann Loibichler

Beeindruckende Vita

Der 29-jährige Angreifer wechselte nach seiner Ausbildung in der Rieder Akademie zur UVB Vöcklamarkt, mit welcher er in der Saison 2016/17 den Meistertitel in der OÖ-Liga holte. Danach wagte er den Schritt in die Regionalliga. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel nach Neumarkt, wo er in den vergangenen Jahren mit einer sehr guten Torquote auf sich aufmerksam machte und gleichsam als Kapitän Verantwortung übernahm. Im Trikot der UVB Vöcklamarkt brachte es Brandl auf drei Einsätze im ÖFB-Cup. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Union Mondsee reagiert auf Abgang von Daniel Bares

Die Verpflichtung von Brandl darf in gewisser Art und Weise als Reaktion auf den Abgang von Stürmer Daniel Bares betrachtet werden. Der 25-jährige Tscheche war erst im vergangenen Sommer als Torschützenkönig der Landesliga West nach Mondsee gewechselt und hält in der aktuellen Saison bei starken 17 Volltreffern. „Seine Beratungsagentur geht davon aus, dass er sich weiter sportlich verbessern kann, wenn er in einer höheren Liga spielt oder vielleicht im Profibereich unterkommt. Wir wollten Planungssicherheit und haben eine Deadline gesetzt. Es kam zu keiner Einigung. Wir haben uns daher neu orientiert und Akteure geholt, die mit voller Überzeugung in Mondsee spielen“, informiert Trainer Thomas Plasser.

Variabel einsetzbar in der Offensive

Mit dem Transfer von Brandl will man zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Handlechner gewissermaßen auffangen. „Wir waren gefordert, dass wir uns offensiv neu aufstellen. Wir haben einen Akteur gesucht, der alle Offensivpositionen besetzen kann. Mit Christian Brandl haben wir so einen gefunden. Wir freuen uns, dass wir die zwei Transfers für die Offensive so schnell realisieren konnten“, betont Plasser.

