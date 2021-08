OÖ-Liga 21/22: Analyse – Das war Runde 1

Details Montag, 09. August 2021 12:53

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die erste Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte mitreißende Matches sowie Top-Leistungen in individueller wie kollektiver Hinsicht mit sich. Ligaportal.at wirft noch einmal einen Blick zurück und legt den Fokus auf das, was wirklich wichtig war.

Erster Tabellenführer

Balsam auf der Seele aller, die es mit dem SV Bad Schallerbach halten: Die in der abgebrochenen Vorsaison so leidgeprüfte sedda-Elf, welche im Landescup vor wenigen Wochen auch noch das Erstrundenaus gegen den SV Grieskirchen zu verkraften hatte, startete perfekt in die neue Saison und revanchierte sich für genanntes Negativerlebnis. Die Furthner-Truppe aus Grieskirchen zwang man im Derby mit 3:0 in die Knie, sodass man sich als erster Tabellenführer der noch jungen Saison bezeichnen darf. Kapitän Miliam Guerrib zeigte sich dabei mit zwei Volltreffern schon wieder in absoluter Torlaune. Erster Verfolger des SV Bad Schallerbach ist die SPG Friedburg/Pöndorf, die in einem spektakulären Match den SV Bad Ischl auswärts mit 4:2 niederrang. Insbesondere das Offensivtrio – bestehend aus einem umsichtigen Ernst Öbster, dem Dreifachtorschützen Mersudin Jukic und dem sprintstarken wie robusten Flügelspieler Jonas Reitter – bereitete dem Kontrahenten enorme Probleme. Ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern kam die Union Mondsee, welche die SPG Weißkirchen/Allhaming zuhause etwas überraschend mit 2:0 schlug.

Weitere volle Erfolge

Für eine noch etwas größere Überraschung sorgte der ASK St. Valentin, der den Tabellenführer zum Zeitpunkt des Abbruchs aus St. Martin auf dessen Anlage mit 3:2 in die Schranken wies. Wenn es die Niederösterreicher wie am vergangenen Samstag schaffen, die individuelle Klasse, welche Akteure wie Thomas Fröschl, Daniel Guselbauer oder Thomas Himmelfreundpointner zweifelsohne haben, zu einem tollen Kollektiv zu vereinen, ist das eine Top-Mannschaft in dieser Liga. Zufrieden darf man auch in Kleinmünchen sein: Die ASKÖ Donau Linz besiegte zum Auftakt den Underdog aus Perg mit 2:1. Zwei Tore in der ersten halben Stunde bildeten die Basis für jenen wichtigen Erfolg. Knappe 1:0-Siege fuhren indes die ASKÖ Oedt im Kracher gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen und die Union St. Florian gegen die Union Edelweiss ein. Während Oedt-Neuzugang Edwin Skrgic die Neuhofer-Elf nach einem Eckball aus kurzer Distanz schockte, war es auf Seiten der Sängerknaben Mathias Haider, der für den Treffer des Tages sorgte.

Fehlstart

Der erste Inhaber der roten Laterne ist der SV Grieskirchen, wobei die Sache gegen den SV Bad Schallerbach keineswegs so deutlich war, wie das Ergebnis vermuten lassen könnte. Man schaffte es zwar nicht mehr ganz, an die Top-Leistung der ersten Cup-Runde gegen dieselbe Truppe anzuschließen, trotzdem bot man der Renner-Elf einen tollen Kampf. Bis zur 93. Minute war man lediglich mit 0:1 in Rückstand gelegen.

Fotocredit: Klaus Haslinger

