„Bad Schallerbach ist der klare Favorit!“ – Grieskirchens Trainer Reinhard Furthner im Interview

Der SV Pöttinger Grieskirchen sorgte in der ersten Runde des Landescups für eine Überraschung und schlug den Konkurrenten aus der Oberösterreich-Liga SV Bad Schallerbach unerwartet deutlich mit 4:1. Die aufkommende Euphorie wurde aber umgehend im Keim erstickt, als nur wenige Tage später in Runde zwei vom unangenehm zu bespielenden Landesligisten aus Rohrbach der Stecker gezogen wurde (1:2). Ligaportal.at sprach unmittelbar vor der ersten Meisterschaftsrunde, in welcher man es ausgerechnet abermals mit der Truppe aus Bad Schallerbach zu tun bekommt, mit Trainer Reinhard Furthner über die aktuelle Lage.

Ligaportal: Was war das Erfolgsgeheimnis in der ersten Cup-Runde gegen Bad Schallerbach? Woran hat es gegen Rohrbach dann gemangelt?

Furthner: „Wir haben im ersten Spiel eine ganz andere Intensität auf den Platz gebracht – gegen den Ball und im Umschaltverhalten. Der frühe Ausschluss auf Seiten des Gegners hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Insgesamt waren das zwei ganz konträre Partien. Rohrbach war dann robuster als wir. Sie hatten einen klaren Matchplan und haben gut verteidigt, die Räume eng gemacht, den Fokus auf das Umschalten und die zweiten Bälle gelegt. Damit hatten wir Probleme. Wir haben nicht die Lösungen gefunden, die wir uns erhofft haben.“

Ligaportal: Im Sommer habt ihr euch mit Keeper Huso Cajtinovic, Ivan Grabovac und Stephan Drechsel verstärkt. Wer macht bislang den besten Eindruck?

Furthner: „Wir sind mit allen sehr zufrieden. Huso kämpft mit Stefan Huber um den Platz zwischen den Pfosten. Es ist noch nicht entschieden, wer gegen Bad Schallerbach im Tor stehen wird. Ivan passt sehr gut zu unserem Spiel. Er ist flexibel, hat den nötigen Tiefgang, ist abschlussstark, robust und bringt eine gute Mentalität mit. Stephan ist einfach ein sehr guter Fußballer, der intelligent spielt. Er hat jetzt viele Einsätze verzeichnet und wenn er so weitermacht, wird er sich in der Stammelf immer mehr festigen.“

Ligaportal: Es gab auch sechs Abgänge. Wie stark ist Ihr Kader im Vergleich zur Vorsaison?

Furthner: „Das ist schwer zu sagen. Die Corona-Pause war lang. Ich denke, dass der Kader jetzt in der Qualität breiter ist. Die Tendenz geht eher dahin, dass er jetzt insgesamt stärker ist als im Vorjahr. Wir wissen aber genau, woher wir kommen und was uns in der Meisterschaft erwartet. Ich muss mir nur die anderen Kader ansehen. Für uns heißt das, dass wir die bekannten Tugenden brauchen: Laufbereitschaft, gute Arbeit gegen den Ball, hohe Intensität im Spiel. Dann können wir für Überraschungen sorgen.“

Ligaportal: Am kommenden Samstag geht es in der Liga gleich wieder gegen den SV Bad Schallerbach. Wer ist Favorit in dieser Partie? Wie groß wird die Brisanz sein nach der deutlichen Cup-Niederlage für die Renner-Truppe?

Furthner: „Der Sieg tat gut. Wir können ihn aber auch gut einordnen. Wir wissen, dass es wahrscheinlich nicht mehr so laufen wird. Ich erwarte ein sehr intensives und packendes Derby. Der klare Favorit ist Bad Schallerbach. Sie haben eine hohe individuelle Qualität. Die Frage ist, ob sie es auf den Platz bringen.“

