Jubiläum! Die Union Weißkirchen feiert ihren 60. Geburtstag

Details Montag, 26. September 2022 17:56

Wenn jemandem zum 60er gratuliert wird, geht es bei der Geburtstagsfeier meist schon ein wenig ruhiger zu. Davon konnte am vergangenen Samstag in der bis auf den letzten Platz besetzten Turnhalle in Weißkirchen keine Rede sein. Schließlich handelte es sich beim Jubilar um den amtierenden Meister der Oberösterreich-Liga. Es war also das nächste Highlight in diesem Jahr nach der Titelfeier im Juni.

Neben der aktuellen Mannschaft saßen auch einige "Legenden" der Union Weißkirchen an den Tischen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gemeinsam gefeiert. Geboten wurde den geladenen Gästen einiges: ein kurzweiliges Programm, durch das ORF-Moderatorin Sylvia Graf führte. Dazu servierte der Catering-Partner des Vereins s´Kulinarium ein dreigängiges Hauben-Menü und am Ende des offiziellen Teils wurde auch noch die druckfrische Festschrift verteilt.

Die Union Weißkirchen vermeldete auf ihrer Homepage: „Ein großes Dankeschön unseren beiden Präsidenten und allen Sponsoren, die diesen unvergesslichen Abend möglich gemacht haben!“

Fotocredit: Klaus Haslinger