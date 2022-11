Paukenschlag! Trainerwechsel bei der SPG Friedburg/Pöndorf

Details Montag, 14. November 2022 20:40

Die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf sammelte 17 Zähler im Herbst und überwintert somit nur auf Position 13 der Oberösterreich-Liga. Schon in der Rückserie der Vorsaison hatte man sich sichtlich schwergetan, über einen längeren Zeitraum konstant zu punkten. Jener anhaltende Trend sorgte nun für personelle Konsequenzen. Coach Robert Pessentheiner und der Verein trennten sich einvernehmlich. Der neue starke Mann an der Seitenlinie steht bereits fest.

Robert Pessentheiner

Statement des Vereins

„Der bisherige Headcoach hat die Kampfmannschaft nach dem Aufstieg in die OÖ-Liga die letzten dreieinhalb Jahre betreut und sehr gute Arbeit mit beachtlichen Erfolgen abgeliefert. Außerdem hat Robert mit seiner wertschätzenden und positiven Einstellung den SV Friedburg/Pöndorf im gesamten Bundesland und gegenüber den Medien bestens vertreten. Begründet wurde die Trennung mit der nicht zufriedenstellenden Punkteausbeute im Kalenderjahr 2022. Beide Seiten sind sich einig, dass es neue Impulse braucht, um im Frühjahr schnellstmöglich wieder aus den Abstiegsregionen rauszukommen. Der SVF bedankt sich bei Robert sehr herzlich für die Zeit in Friedburg und wünscht alles Gute für die weitere Zukunft!“, verlautbarte der Verein in einer Pressemitteilung.

Prominenter Nachfolger

Ab 1. Jänner 2023 wird Ex-Profi Franz Aigner, ehemaliger UEFA-Cup-Finalteilnehmer und Champions-League-Spieler, die Mannschaft betreuen. Er nimmt dabei eine Doppelrolle als Sportkoordinator (wie geplant) und Trainer des OÖ-Liga-Teams ein. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die vorerst einmal bis Juli 2024 fixiert wurde. Herzlich willkommen, Franz, in Friedburg und alles Gute!“, heißt es des Weiteren vom Verein.

Franz Aigner

Fotocredit: SPG Friedburg/Pöndorf