OÖ-Liga hat ihren Königstransfer! ASKÖ Oedt holt Ex-Rapid-Profi Philipp Schobesberger

Die Transfers von Michael Lercher (zuletzt SV Ried) und Bohdan Kovalenko (aus der Ukraine) stehen schon länger fest. Den mit Abstand spektakulärsten Wechsel dieses Winters hat sich der Tabellenführer der Oberösterreich-Liga ASKÖ Oedt aber für das Ende der Übertrittszeit aufgehoben. Kurzfristig ergab sich die Möglichkeit, den ehemaligen österreichischen Nationalspieler und Profi von Rapid Wien Philipp Schobesberger zu holen. Der Herbstmeister aus Traun schlug sofort zu und verschaffte somit der höchsten Klasse des Bundeslandes einen schillernden Unterschiedsspieler.

Philipp Schobesberger mit Trainer Jürgen Schatas

Franz Grad machte Transfer möglich

Schobesberger war nach seiner erfolgreichen Rapid-Zeit zuletzt beim SKU Amstetten in der 2. Liga aktiv. Dort wurde sein Vertrag aber jüngst aufgelöst – ein Umstand, der die ASKÖ Oedt auf den Plan rief. „Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass er im Profi-Bereich unterkommt. Sein Manager war aber mit Franz Grad in Verbindung. Er hat den Transfer dann möglich gemacht“, informiert Oedts sportlicher Leiter Gerald Baumgartner, der Schobesberger aus einer gemeinsamen Zeit in Pasching kennt. Dort galt er als Förderer des Talents und kurbelte somit in gewisser Art und Weise seine Profikarriere an. „Wir sind sehr happy, dass wir mit Philipp einen guten Offensivspieler dazubekommen haben“, ergänzt Baumgartner. Schobesberger gilt als technisch enorm versiert, antrittsstark und mit dem nötigen Zug zum Tor ausgestattet – Fähigkeiten, die der 29-Jährige auf seiner Lieblingsposition am rechten Flügel am besten einbringen kann. „Dort hat er seine größten Stärken. Der Trainer wird ihn hier bestmöglich einsetzen“, weiß Baumgartner.

Steiler Aufstieg

Seine ersten fußballerischen Schritte setzte Schobesberger bei der ADmira Linz, ehe die Nachwuchsstationen Pasching und LASK folgten. Nach einem Engagement in Eferding, durch welches er die OÖ-Liga ein erstes Mal kennenlernte, wechselte er abermals nach Pasching, wo er mit 19 Jahren 2013 sensationell ÖFB-Cup-Sieger wurde. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er dann in der Bundeshauptstadt – jedenfalls in individueller Hinsicht. Nach seinem Wechsel zu Rapid Wien im Jahr 2014 etablierte er sich so richtig im Profigeschäft und ließ prompt wichtige Tore in der Bundesliga und in der Europa League folgen. 2017 debütierte Schobesberger für die österreichische Nationalmannschaft, als er in der Schlussphase des Matches gegen Moldawien für Marko Arnautovic eingewechselt wurde. Danach wurde es allmählich ruhiger um den Profi, der von zahlreichen Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss, immer wieder zurückgeworfen wurde. Nach einem kurzen Intermezzo in der 2. Liga für den SKU Amstetten folgt nun also die Rückkehr in die OÖ-Liga.

Fotocredit: ASKÖ Oedt

