Torwart-Talent legt überraschend Karrierepause ein – SV Grün-Weiß Micheldorf holt neuen Keeper aus der Landesliga

Details Freitag, 10. Februar 2023 14:15

Erst im vergangenen Sommer war Philip Jung als vielversprechendes Torwart-Talent von der Sturm-Akademie ins Kremstal gewechselt. Beim SV Grün-Weiß Micheldorf schaffte er es aber in der Oberösterreich-Liga nicht, an Georg Offenthaler vorbeizukommen und sich dauerhaft den Platz zwischen den Pfosten zu sichern. Nun legt der 19-Jährige eine Karrierepause ein – um den Fokus auf eine andere Sportart zu richten. Der Tabellensechste reagierte unterdessen auf jene Entscheidung und schnappte sich einen neuen Schlussmann vom SV Bad Schallerbach.

Philip Jung bei seiner Präsentation in Micheldorf

Basketball statt Fußball

„Philip möchte sich neu orientieren, was seine Freizeitgestaltung betrifft. Er spielt nun vereinsmäßig Basketball. Er möchte das ohne Druck machen“, informiert Micheldorf-Coach Hubert Zauner. Jung hat aber weiterhin seinen Pass in Micheldorf liegen – ein Umstand, der den Verein in die Lage versetzt, auf den Youngster zurückzugreifen, wenn die personelle Lage angespannt sein sollte. Um diese Situation gar nicht eintreten zu lassen, wurde man noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und sicherte sich die Dienste von Moritz Lüftner. Der 24-jährige Keeper kommt vom Herbstmeister der Landesliga West SV Bad Schallerbach und kennt die OÖ-Liga aufgrund seiner Engagements in Wallern oder bei der Union Edelweiss bereits. Lüftner tritt nun in einen offenen Konkurrenzkampf mit Offenthaler. „Beide sind gut. Wir haben somit ein Luxusproblem. Ich bin ein Freund klarer Verhältnisse. Es wird daher eine eindeutige Nummer eins geben. Es wird aber nicht passieren, dass einer von beiden gar nicht spielt“, betont Zauner.

Den SC Marchtrenk schoss man mit 8:1 ab.

Einzige Testspielniederlage gegen Oedt

Der Dino der OÖ-Liga startete mit einem Remis im Vorbereitungsmatch gegen den steirischen Landesligisten SC Liezen ins Kalenderjahr 2023 (2:2). Es folgten zwei Partien gegen Vertreter der Landesliga West beziehungsweise Ost, in welchen man die aus dem Meisterschaftsbetrieb bekannte Offensivwucht auf den Platz brachte: 5:1 gegen den ATSV Sattledt und 8:1 gegen den SC Marchtrenk. Die einzige Pleite der bisherigen Vorbereitung setzte es gegen eine Truppe der ASKÖ Oedt – bestehend aus Akteuren des OÖ-Liga-Teams und der 1b (0:1). „Der Kader ist kompakt, daher rotieren wir wenig. Wir sind somit eingespielt und haben jede Woche eine Matchbelastung. Körperlich sind wir auf einem guten Weg. Es ist schade, dass wir noch nicht zu Null gespielt haben. Insgesamt habe ich einen guten Eindruck von den Trainings und den Tests“, sagt Übungsleiter Zauner, der gemeinsam mit seiner Truppe am 4. März auf eigener Anlage gegen den Tabellendritten aus St. Martin/M. in die Rückserie startet.

Fotocredit: SV GW Micheldorf, Helmut Dietmaier

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei