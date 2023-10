Nach Rücktritts-Verkündung: Union Mondsee feiert gegen SPG Friedburg/Pöndorf klaren Derby-Sieg

Details Freitag, 27. Oktober 2023 22:57

Für eine Bomben-Schlagzeile sorgte unter der Woche die Union Raiffeisen Mondsee, als der Verein den Rücktritt von Coach Christoph Mamoser zum Ende der Hinrunde bekanntgegeben hatte. Nun gilt es, nochmals die Kräfte zu bündeln und an den verbleibenden drei Spieltagen der LT1 OÖ-Liga das Maximum herauszuholen. Erste Hürde, die es dahingehend zu nehmen galt: die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Jene Aufgabe absolvierte man schlussendlich bravourös und ging folgerichtig als klarer Sieger vom Platz.

Zusammenstoß sorgt für Unterbrechung

Für das erste Highlight in einem über weite Strecken absolut hitzigen und kurzweiligen Aufeinandertreffen sorgte nach nicht einmal zehn Minuten der Gastgeber. Dabei machten die Mamoser-Schützlinge sogleich kurzen Prozess und stellten nach einer etwas unübersichtlichen Situation durch Daniel Bares auf 1:0. Nur wenige Augenblicke später rückte dann der Fußball schlagartig in den Hintergrund, als Ernst Grundner und Tobias Freinberger unglücklich zusammenprallten und gar mit dem Krankenwagen abtransportiert werden mussten. Nach jener Zwangspause schien sich der Gast aus Friedburg schneller von jenem Zwischenfall zu erholen und drängte fortan auf den Ausgleich. Wirklich zwingend wurde die Öbster-Truppe allerdings nur selten. Besser, weil schlichtweg effizienter machten es dann die Hausherren, die in Person des eingewechselten Simon Nussbaumer kurz vor der Pause einen weiteren Treffer nachlegten und dementsprechend für eine komfortable Führung zur Halbzeit sorgten.

Gäste mit Moral - Mondsee unbeeindruckt

Jene vorteilhafte Position der Heimischen änderte sich augenblicklich nach dem Seitenwechsel, als Jonas Reitter einen geradlinig vorgetragenen Angriff eiskalt abschloss und seine Mannen damit kurzerhand wieder zurück in die Partie brachte (47.). Die Antwort der Mondseer ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur acht Minuten später war es abermals Nussbaumer, der heute seine Joker-Rolle mustergültig erfüllte und zum 3:1 einschoss. Es ging nun munter hin und her, nur wenige Momente später fiel der nächste Treffer – dieses Mal war es wieder der Gast, der sich vom erneuten Rückschlag unbeeindruckt zeigte und durch einen Distanzschuss von Simon Sommer prompt auf 3:2 verkürzte. Es folgte eine weitere Drangphase der Friedburger, die zweifelsohne ihre Chance auf einen Punktgewinn sahen und diese selbstredend auch ergreifen wollten. Es gelang allerdings weiterhin nicht, die letzte Durchschlagskraft und auch Effizienz auf den Rasen zu bringen, um den Heimischen ein weiteres Mal an diesem Abend Schmerzen zuzubereiten. So sprach der Gastgeber in der Nachspielzeit das letzte Wort dieser Partie und machte durch einen von Tobias Reischl verwandelten Elfmeter endgültig den Deckel drauf – 4:2 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

“Es war eine muntere Partie, ein stetiges Hin und Her. Friedburg hat das über neunzig Minuten sehr gut gemacht und uns voll gefordert. Wir waren heute im letzten Drittel einfach die reifere und effizientere Mannschaft.“

Die Besten: Oliver Holzinger (IV), Tobias Karrer (RV)

