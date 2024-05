„Was der Trainer Woche für Woche aus dem Hut zaubert, ist sensationell!“ – Jürgen Schaufler, Sektionsleiter Stv. des SV Bad Ischl, nach Auswärtssieg im Interview

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 20:43

Der SV Zebau Bad Ischl nähert sich mit großen Schritten dem Klassenerhalt in der LT1 OÖ-Liga. Trotz einer herausfordernden Kadersituation zog man heute der in der jüngeren Vergangenheit so stark aufspielenden SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf (vier Siege am Stück) den Stecker und holte Big Points im Kampf gegen den Abstieg (Spielbericht). Nach Abpfiff sprach Ligaportal.at mit dem stellvertretenden Sektionsleiter des SV Bad Ischl Jürgen Schaufler und bat Friedburg-Coach Ernst Öbster um ein Statement.

Ligaportal: Was war heute das Erfolgsrezept?

Schaufler: „Die mannschaftliche Geschlossenheit war hervorragend. Was Trainer Thomas Heissl Woche für Woche aus dem Hut zaubert, ist sensationell. Heute hatten wir wieder einige Ausfälle. Der Trainer will davon aber nichts hören, weil er sagt, dass alle Kaderspieler gleichwertig sind. Wir sind fast mit dem letzten Aufgebot nach Friedburg gefahren. Es ist ein Wahnsinn, dass wir gewonnen haben. Friedburg hat super Fußballer und konnte davor vier Siege am Stück einfahren. Durch die Bank haben alle Spieler eine super Leistung gezeigt. Auch junge Spieler kamen rein, die in dieser Liga ihr Talent unter Beweis gestellt haben.“

Ligaportal: Könnt ihr somit den Abstiegskampf hinter euch lassen?

Schaufler: „Nein, rechnerisch ist trotzdem noch alles möglich. Wir haben jetzt Bad Leonfelden zuhause. Das wird das entscheidende Spiel. Wir gehen voller Selbstvertrauen in diese Partie und hoffen, dass der eine oder andere Akteur zurückkommt. In der Rückrunde haben wir jetzt schon 20 Punkte geholt. Hätte mir das in der Vorbereitung jemand gesagt, hätte ich das nicht geglaubt.“

Ligaportal: Was braucht es in der so wichtigen Partie gegen die SU Bad Leonfelden?

Schaufler: „Die riesengroße Unterstützung von unserem Heimpublikum. Das hat uns schon die letzten Jahre ausgezeichnet. Wir sind erprobt im Abstiegskampf. Wenn wir zuhause einen Punkt oder einen Dreier holen, ist das Kapitel beendet und wir können für die kommende Saison planen.“

Ligaportal: Wird es Kaderveränderungen im Sommer geben?

Schaufler: „Wir sind mit der Planung auf einem guten Weg. Die sportliche Leitung ist mit den Spielern im Austausch. Auf der einen oder anderen Position wird es einen Abgang geben. Konkrete Namen kann ich aber noch nicht nennen. Wir halten Ausschau nach Talenten aus der Region. Das haben wir in den vergangenen Jahren schon gut gelöst. Auf gewissen Positionen wird es Veränderungen geben. Es wird aber kein großer Umbruch. Wir sind guter Dinge, dass wir den Kader zu 95% zusammenhalten können.“

Statement von Friedburg-Trainer Ernst Öbster zur 1:2-Heimniederlage:

„In der ersten Hälfte war es kein gutes Spiel von uns. Wir waren zwar dominant, Bad Ischl hat uns aber mit den drei gefährlichen Spielern vorne das Leben schwergemacht. Das hat den Unterschied ausgemacht. In der zweiten Hälfte hat sich der Gegner auf die Defensive fokussiert und wir sind angelaufen. Es war ähnlich wie in der Hinrunde. Irgendwo hat Bad Ischl verdient gewonnen, weil sie eine extreme Abwehrschlacht geliefert haben. Wir haben die Chancen nicht genutzt.“

Die Besten: David Jelica (IV, SV Bad Ischl), Stefan Nöhmer (TW, SV Bad Ischl)

Hier geht es zum Spielbericht!

