Kein Sieg, aber Heimserie prolongiert – SPG Weißkirchen/Allhaming teilt mit UFC Ostermiething Punkte

Verfolgerduell in der LT1 OÖ-Liga! Mit der SPG Weißkirchen/Allhaming und dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething trafen gestern zwei Teams aufeinander, welche die ersten vier Frühjahrsrunden als einzige ungeschlagen überstanden hatten. Beide Serien konnten schlussendlich prolongiert werden. Das 1:1 bringt insbesondere zwei Erkenntnisse mit sich: Die Zebras bleiben eine absolute Heimmacht und sind seit nunmehr 46 Partien auf eigenem Kunstrasen ungeschlagen. Der direkte Konkurrent aus Braunau scheint unterdessen in diesen Tagen und Wochen mit Vorliebe die Punkte mit dem jeweiligen Gegner zu teilen. Absolut kurios: Es war das vierte Remis in Folge und das siebte aus den letzten neun Matches.

Pausenführung für den Favoriten

Die Weißkirchner, nach den Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit mit einer kräftigen Portion Selbstvertrauen in jene Partie gegangen, waren vom Start weg das aktivere, kompaktere, schlichtweg bessere Team. In der 10. Minute fand man die erste Top-Chance der Begegnung vor, Stürmer Florian Templ setzte den Ball aber an die Oberkante der Latte. Nachdem die Heimischen in der Folge durch Gelegenheiten von Templ und Marko Tawdrous kräftig angeklopft hatten, besorgte der in diesen Wochen so formstark agierende Filip Kajic das zu diesem Zeitpunkt hochverdiente 1:0 mit einem satten wie platzierten Schuss von der Strafraumgrenze (33.). Der offensive Output der Gäste war in Hälfte eins indes überschaubar. Einmal war man einem Treffer dann aber doch ganz nah: Unmittelbar nach beschriebenem Dämpfer versuchte es Janos Soos aus der Distanz. Sein Schuss wurde von Teamkollege Benjamin Taferner abgefälscht, sodass das Spielgerät an die Außenstange klatschte. Lorenz Höbarth im Kasten der Weißkirchner hätte da wohl keine Chance gehabt.

Mit Trage vom Platz – schwere Knieverletzung bei Ostermiething-Akteur

In der Halbzeitpause musste der Trainer der Heimischen Alfred Olzinger seinen Stürmer Templ verletzungsbedingt runternehmen – ein Umstand, der sich umgehend auf die Statik der Partie auswirkte. Den Weißkirchnern mangelte es in Abwesenheit ihres großgewachsenen Zielspielers sichtlich an physischer Präsenz im Angriffsdrittel, sodass der Rhythmus in weiterer Folge etwas gebrochen wurde. Es war zweifelsfrei die beste Phase des UFC Ostermiething, der nun mehr Ballbesitz, mehr Kontrolle hatte. In der 52. Minute stellte Gästeakteur Alexander Burgstaller auf 1:1, indem er den Ball absolut spektakulär dank feiner Schusstechnik im langen Kreuzeck versenkte. In der Folge fanden beide Kontrahenten noch eine Top-Chance vor: Während Weißkirchens Andre Reisinger aus aussichtsreicher Position das anvisierte Ziel knapp verfehlte, blieb Ostermiethings Luka Ban mit dem Kopf glücklos. Unschön: Matthias Felber, Mittelfeldmann der Innviertler, musste in der Schlussphase mit der Trage vom Platz gebracht werden. Die am heutigen Freitag erhaltene Diagnose ist niederschmetternd: Innenband- und Meniskusriss, Saisonaus.

Stimmen zum Spiel:

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Ostermiething war der erwartet starke Gegner. Sie sind in der Tabelle nicht umsonst vorne dabei. Wir haben uns mehr erwartet. Wir müssen und können aber mit diesem Punkt leben. Außerdem haben wir die Heimserie prolongiert.“

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Weißkirchen war über 90 Minuten die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Wir können mit dem Punkt besser leben als der Gegner.“

Die Besten: Filip Kajic (ZOMF, SPG Weißkirchen/Allhaming), Luka Ban (IV, UFC Ostermiething)

