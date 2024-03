ASKÖ Oedt festigt Platz an der Sonne - 3:1-Auswärtserfolg gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Sonntag, 24. März 2024 08:13

In einer absolut starken Verfassung kam die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf aus der Winterpause zurück und fuhr seither beachtliche sechs Punkte aus drei Partien ein. Zudem avancierte man gleich zum Auftakt der Rückrunde zum Favoritenschreck, als man die deutlich besser klassierte Union Dietach bezwang. Nun hatte man gegen die ASKÖ Oedt erneut die Chance zu zeigen, dass man zweifelsohne über Mittel verfügt, die ganz Großen der LT1 OÖ-Liga zu ärgern oder gar zu besiegen. Zum ganz großen Coup reichte es trotz starker zweiter Halbzeit letztlich allerdings nicht – der Leader behauptete seine Spitzenposition mit einem 3:1-Auswärtserfolg.

Leader überrumpelt Friedburg in Durchgang eins

Der Favorit aus Oedt startete mit gehörig Energie und Tempo in diese Partie, erwies sich vom Anpfiff weg als ungemein geradlinig und machte dementsprechend schnell klar, wer am Ende dieses Tages als Sieger vom Platz gehen würde. Die Basis für den späteren Erfolg legte der Gast dabei nach etwa einer Viertelstunde, als man umgehend kurzen Prozess machte und binnen zehn Minuten für absolut klare Verhältnisse sorgte. Nachdem Filip Breskic per Kopf ins kurze Eck erfolgreich war, schraubten kurz darauf Nenad Vidackovic sowie Bünyamin Cesur Karatas per direkt verwandeltem Freistoß das Zwischenergebnis unbeirrt in die Höhe und überrumpelten dahingehend einen teils überforderten Kontrahenten beinhart. Auch im Anschluss fanden die Trauner noch durchwegs vielversprechende Möglichkeiten vor, um die Situation der Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet nochmals entscheiden zu verschärfen, vergab dabei allerdings nun zu leichtfertig. Die Russ-Truppe mit den Gedanken wohl schon in der Pause, klingelte es dann aber plötzlich auf der Gegenseite, als Jonas Reitter mit einem leicht abgefälschten Schuss erfolgreich war und damit seiner Elf kurz vor dem Seitenwechsel nochmals neues Leben einhauchte (44.).

Beneidenswerte Leistungssteigerung von Friedburg bleibt unbelohnt

Jener Treffer vor der Halbzeit schien den Heimischen dann auch in Durchgang zwei neue Kräfte und deutlich Auftrieb zu verleihen. So brachte die Spielgemeinschaft aus Friedburg/Pöndorf nun deutlich mehr Selbstvertrauen und Eigeninitiative auf den Rasen und übernahm folglich gegen einen nun bei weitem nicht mehr so angriffslustig und dominant auftretenden Tabellenführer immer mehr die Kontrolle. In jener Drangperiode kamen die Öbster-Schützlinge auch zu zweifelsohne hochkarätigen Möglichkeiten, um den Rückstand abermals zu verkürzen, brachten das Runde allerdings nicht im Eckigen unter. So scheiterte beispielsweise Jonas Reitter am stark parierenden Kai Christian Lang, der damit verhinderte, dass die Trauner wieder ins Zittern kamen. So hievte der Leader die Partie schlussendlich souverän über die Zeit und verteidigte mit diesem Auswärtserfolg die Tabellenführung.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das waren zwei gegensätzliche Halbzeiten. Nach dem 3:0 hat es eigentlich nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Nach dem Anschlusstreffer bzw. im zweiten Durchgang konnten wir nicht mehr an unsere Leistung anschließen und Friedburg war viel besser im Spiel.“

Die Besten: Arne Ammerer (ZDM, ASKÖ Oedt), Bünyamin Karatas (ZM, ASKÖ Oedt)

