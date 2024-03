ASKÖ Oedt marschiert unbeirrt weiter und feiert ungefährdeten Heim-Erfolg gegen SU Bad Leonfelden

Details Samstag, 30. März 2024 08:54

Die ASKÖ Oedt befindet sich nach wie vor absolut im Soll und behauptete am vergangenen Wochenende souverän die Tabellenführung der LT1 OÖ-Liga. Nach dem vorgestrigen Remis des ersten Verfolgers aus Weißkirchen bot sich nun für die Trauner die Möglichkeit, den Vorsprung an der Spitze umgehend weiter auszubauen. Unabdingbare Voraussetzung hierfür: Ein voller Erfolg gegen den Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden. Jenen realisierte man schlussendlich auf souveräne Art und Weise – 3:0 das doch deutliche Endergebnis.

Aufsteiger macht Oedt das Leben schwer

Dabei machte es ein ungemein entschlossener Gast aus dem Mühlviertel zunächst richtig gut und stellte mit einem stabilen sowie kompakten Defensivverbund den Favoriten aus Oedt vor Probleme. Die Heimischen taten sich insofern schwer, als dass man es gegen den organisiert auftretenden Block des Kontrahenten nur selten schaffte, spielerische Mittel und Wege zu finden, um auch in die gefährliche Zone vorzudringen. Dementsprechend überschaubar blieb dahingehend die Anzahl an erwähnenswerten Einschussmöglichkeiten in Durchgang eins. Zweifelsohne positiv aus Sicht des Gastgebers sei an dieser Stelle jedoch auch die eigene Defensivarbeit zu nennen, durch welche man, so viel schon einmal vorweg, über neunzig Minuten kaum eine echte Torchance des Aufsteigers zuließ.

Offensiv-Qualität des Gastgebers gibt Ausschlag

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren dann die Schlagzahl nochmals entscheidend und brachten damit einen zweifelsohne immer müder werdenden Gegner zusehends in die Bredouille. Durch nun nochmals geradlinigere sowie temporeichere Vorstöße erhöhte man kontinuierlich den Druck, um schließlich nach etwas weniger als einer Stunde auf eiskalte Manier zuzuschlagen. Chinonso Eziekwe versenkte die Kugel nach einer Vidackovic-Flanke per Kopf zum 1:0. Nur rund sieben Minuten später war der temporeiche Angreifer abermals zur Stelle und brachte mit seinem zweiten Treffer binnen kürzester Zeit eine mittlerweile klar überlegene Heim-Elf nun deutlich auf die Siegerstraße (63.). Auch im Anschluss hielten die Gastgeber das Tempo hoch und sorgten damit gleichsam dafür, dass ein echtes Aufbäumen der Mühlviertler bereits im Keim erstickt wurde. Somit nahm man abgebrüht sowie entschlossen Kurs auf Saisonsieg Nummer 15, welchen man letztlich durch einen Treffer von Florian Madlmayr in der Nachspielzeit endgültig unter trockene Tücher brachte. Durch jenen Erfolg baute die Russ-Truppe den Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Weißkirchen auf beneidenswerte sechs Zähler aus.

Stimmen zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Es war heute eine kompakt starke Leistung unserer Mannschaft, welche wir mit einem Sieg krönen konnten. Wir haben so gut wie keine Chance des Gegners zugelassen und sind vorne ruhig und konzentriert geblieben. Wir haben gewusst, dass wir irgendwann das Tor treffen werden. Der volle Erfolg gehen absolut in Ordnung.“

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Im Vorhinein der Partie haben wir auf einen Punktgewinn spekuliert. Wir haben in der ersten Halbzeit auch gut dagegengehalten. Am Ende haben sich die Klasse und Qualität von Oedt durchgesetzt.“

Der Besten: Pauschallob bzw. Chinonso Eziekwe (ST, ASKÖ Oedt)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.