Nach Negativserie immerhin ein Punkt im Abstiegskampf – Remis zwischen SPG Pregarten und SPG Friedburg/Pöndorf

Nach drei empfindlichen Pleiten am Stück in der LT1 OÖ-Liga bot sich für den Tabellenvorletzten SPG Algenmax Pregarten heute eine weitere Chance, um Big Points im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Unabdingbare Voraussetzung hierfür: ein voller Erfolg auf eigener Anlage gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Dieses Vorhaben konnte schlussendlich nicht in die Tat umgesetzt werden. Immerhin reichte es aber zu einem Zähler, der am Ende noch wertvoll sein kann.

Frühe Führung für den Underdog

Vor rund 400 Zuschauern konnte die Anfangsphase des Matches gleich mit mehreren offensiven Highlights aufwarten. Nachdem Friedburgs Angreifer Mattia Olivotto bereits nach wenigen Augenblicken eine erste Großchance vorgefunden hatte, machte der Gastgeber in Minute 12 Nägel mit Köpfen und stellte auf 1:0. Nach einem Eckball war Imran Sadriu mit dem Kopf zur Stelle. Jenes Erfolgserlebnis wirkte sich sichtlich positiv auf das Spiel des Underdogs aus, der, nun mit der nötigen Sicherheit ausgestattet, mutig agierte und gleich mehrere Chancen kreierte. Winterneuzugang Tobias Pellegrini und Lukas Denk, der am Aluminium scheiterte, verpassten es aber nachzulegen. Der offensive Output der Friedburger war bis zum Pausenpfiff indes extrem überschaubar.

Öbster-Elf belohnt sich mit Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Statik der Partie dahingehend, dass der Favorit aus Braunau nun viel besser in der Partie war, Druck ausübte und prompt aussichtsreiche Gelegenheiten vorfand. Olivotto und Emrah Krizevac verpassten aber jeweils das anvisierte Ziel und damit die Möglichkeit, den zwischenzeitlichen Ausgleich herzustellen. Dieser gelang dann in Minute 72, als Olivotto nach Foul an Jonas Reitter im Strafraum der Pregartner den fälligen Elfmeter gekonnt versenkte. Die Gastgeber blieben nach jenem ersten Dämpfer an diesem Nachmittag aber weiter gefährlich und kamen durch Kapitän Markus Blutsch und Denk zu Top-Chancen, um abermals in Führung zu gehen. Diese blieben aber ungenützt. Ab der 83. Minute mussten die Pregartner dann in Unterzahl agieren, weil Tobias Killinger die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Was sich die SPG Friedburg/Pöndorf in dieser Phase der Begegnung dann zweifelsohne vorwerfen lassen muss: Man verabsäumte es mit einem Mann mehr, die Defensive des Kontrahenten noch einmal zu überwinden und drei Big Points aus dem Mühlviertel zu entführen.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Aufgrund der Chancen hätten wir gewinnen müssen. In unserer Situation ist der Punkt zu wenig.“

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es ist ein gerechtes Remis. Beide Teams haben Sitzer vergeben. Der Punkt hilft uns sicher mehr als Pregarten.“

Die Besten: Jonas Reitter (LMF, SPG Friedburg/Pöndorf), Sascha Sigl (TW, SPG Friedburg/Pöndorf)

