Trotz Führung die nächste Pleite für den Tabellenletzten – SPG HOGO Wels 2 unterliegt SU St. Martin/M.

Nach zuletzt sieben Niederlagen am Stück und der Erkenntnis, dass die Konkurrenz in Sachen Abstiegskampf immer mehr davonzieht, ging die SPG HOGO Wels 2 schwer gebeutelt in die 20. Runde der LT1 OÖ-Liga, in welcher man auf eigener Anlage die SU Strasser Steine St. Martin/M. empfing. Nach einer wirklich guten ersten Halbzeit setzte es am Ende des Tages die nächste Pleite für den Inhaber der roten Laterne gegen eine Mannschaft, die im Frühjahr für richtig Bewegung auf dem Punktekonto sorgt.

Welser schocken Favoriten

Eines vorweg: Es waren zwei völlig konträre Halbzeiten, welche den rund 250 erschienenen Zuschauern heute geboten wurden. Was die SPG in Durchgang eins ablieferte, war absolut stark und ließ nicht erahnen, warum sich die Schatas-Truppe in dieser Saison derartig schwertut. Gegen die viel besser klassierte SU St. Martin/M. zeigte man sich brutal engagiert gegen den Ball und zielstrebig im Umschaltspiel. Somit überrumpelte man einen viel zu passiv agierenden Kontrahenten bis zum Pausenpfiff regelmäßig. Folgerichtig stellte man in Minute 23 völlig verdient auf 1:0. Passend: Nach Balleroberung suchte man sofort die Tiefe und stellte damit den Defensivverbund der Gäste vor Probleme. In letzter Instanz setzte man Philipp Plojer in Szene, der gekonnt zur Führung einschoss. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Mühlviertler, die in Hälfte eins vieles schuldig blieben, in der 10. Minute einem Treffer ganz nahe waren. Mittelfeldmann Michael Wild scheiterte aber am Aluminium.

Favorit dreht Match

Nach Wiederanpfiff zeigte die Luksch-Truppe ein ganz anderes Gesicht und zwang dem Gegner sofort das eigene Spiel auf. In der 46. Minute gelang prompt der zwischenzeitliche Ausgleich durch Benito Hemmelmayr, der nach sehenswerter wie zielstrebiger Kombination durchs Zentrum und Assist von Marco Magauer erfolgreich war. Ein Ruck war nun durch die Truppe der SU St. Martin/M. gegangen. Die Gäste brachten endlich die nötige Physis ins Spiel, um dem Kontrahenten richtig zuzusetzen, und kombinierte diese mit hohem Tempo im Angriffsdrittel. Der in diesen Wochen so formstark agierende David Berger fand in dieser Phase gleich zwei Top-Chancen vor. In der Schlussphase machte der Gästestürmer dann Nägel mit Köpfen und entschied die Partie durch seinen Treffer aus kurzer Distanz und zentraler Position nach präziser Vorlage des eingewechselten Cemil Ersoy (86.).

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Schatas (Trainer SPG HOGO Wels 2):

„Wir haben heute die Möglichkeit zu punkten leichtfertig vergeben. Wir müssen das abhaken und uns nächste Woche neu motivieren.“

Andreas Luksch (Trainer SU St. Martin/M.):

„Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg absolut verdient. Die erste Halbzeit war sehr schlecht. Wir haben aber Charakter gezeigt. Ein Pauschallob an die Truppe für die Leistung in Durchgang zwei!“

Die Besten: David Berger (ST, SU St. Martin/M.), Martin Splichal (RV, SU St. Martin/M.)

