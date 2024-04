Dieses Team kann Abstiegskampf: SV Bad Ischl entführt drei brutal wichtige Punkte aus Dietach

Details Samstag, 30. März 2024 19:41

Die Punkteausbeute in der jüngeren Vergangenheit zeigt: Der SV Zebau Bad Ischl scheint von allen Teams der kritischen Zone des Rankings den Abstiegskampf in der LT1 OÖ-Liga aktuell am besten anzunehmen. Heute hatte man eine brutal knifflige Aufgabe vor der Brust: Man bekam es mit dem Tabellendritten Union PROCON Dietach auf dessen Kunstrasen zu tun. Am Ende einer intensiven Partie muss festgehalten werden: Die Zebau-Elf zeigt weiterhin, dass man in diesen Wochen extrem nervenstark, mutig, spielfreudig, schlichtweg richtig stark ist. Während der Vizeherbstmeister aus Dietach im Frühjahr überhaupt nicht in den Rhythmus findet, ist die Truppe aus dem Salzkammergut seit vier Matches ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum beneidenswerte acht Zähler.

Gäste scheitern am Aluminium

Bereits in der Anfangsphase deutete der SV Bad Ischl an, dass man keinerlei Angst vor dem viel besser klassierten Kontrahenten hatte und selbst aktiv den Ton angeben wollte. Sofort sprangen erste richtig aussichtsreiche Chancen heraus, man verpasste es aber zunächst, den Favoriten früh zu schocken – weil Mario Petter, nachdem er den Dietacher Keeper umkurvt hatte, das leere Tor nicht traf und Teamkollege Florian Bichler den Ball an die Stange setzte. In der Folge war klar ersichtlich, dass die Union Dietach um Kontrolle bemüht war. Dies wurde den Heimischen von einem richtig engagiert, giftig und griffig agierenden Gast aber maximal schwergemacht. Der SV Bad Ischl war heute ein brutal unangenehmer Gegner, der stets hellwach im Spiel gegen den Ball war und nach Eroberung desselben Nadelstiche setzen wollte. Die so hochveranlagten Offensivakteure der Dietacher kamen in Hälfte eins so nicht wirklich zur Entfaltung.

Isaak Ortner mit Tor des Tages

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig. Die Zebau-Elf, nach Balleroberungen weiterhin enorm fokussiert und stets die Tiefe suchend, kam durch Petter und Filip Halgos zu weiteren richtig guten Chancen. Dann der erste Dämpfer für den Favoriten: Weil Bad Ischls Stürmer Mario Petter alleine auf das Tor zulief und von Dietach-Verteidiger Benedikt Machreich mit unerlaubten Mitteln gestoppt wurde, sah zweitgenannter Akteur glatt Rot (56.). Was auffällt: Immer wieder muss die Ruttensteiner-Truppe im Frühjahr Spiele in Unterzahl beenden, was die Situation der Union Dietach selbstredend ungleich ungemütlicher macht. Zwölf Minuten nach dem Platzverweis stellte die Elf aus dem Salzkammergut auf 0:1. Abermals störte man geschickt den Spielaufbau des Kontrahenten, kam in aussichtsreicher Position in Ballbesitz und setzte Isaak Ortner in Szene, der per Flachschuss für die Gästeführung sorgte. In der Schlussphase wählte die Union Dietach eine offensivere Grundausrichtung und drängte noch einmal auf den Ausgleich. Insbesondere durch hohe Bälle und Standards strahlte man auch eine gewisse Gefahr aus, für einen Treffer reichte es aber nicht mehr.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Es war ein hochverdienter und wichtiger Sieg. Es war eine großartige Leistung von uns. Wir haben den Abstiegskampf ab der ersten Runde angenommen und sind ruhig geblieben. Wir sind eine im Abstiegskampf erprobte Mannschaft und können gut damit umgehen. Unser Trainerteam leistet eine überragende Arbeit.“

Die Besten: Filip Halgos (ZMF, SV Bad Ischl), Matus Kunik (IV, SV Bad Ischl)

Details

