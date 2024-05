Wichtiger Schritt Richtung Vizemeistertitel – Union Dietach mit Favoritensieg gegen SPG HOGO Wels 2

Details Freitag, 17. Mai 2024 20:34

Die bereits fix abgestiegene SPG HOGO Wels 2 musste heute die Reise zur Union PROCON Dietach antreten, welche sich mitten im Rennen um den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga befindet. Schlussendlich setzte sich der Favorit mit 2:0 durch und schrieb nach zuletzt drei Punkteteilungen wieder einmal voll an.

Pausenführung für die Heimischen

Eines vorweg: Das Match entwickelte sich so, wie viele es im Vorfeld erwartet hatten. Die Union Dietach zwang dem Tabellennachzügler über weite Strecken das Spiel auf, agierte sehr dominant und kreierte eine Vielzahl an Chancen. Was sich die Ruttensteiner-Truppe aber zweifelsohne vorwerfen lassen muss: Man war in letzter Instanz nicht zielstrebig genug und verpasste es damit, das Ergebnis so richtig in die Höhe zu schrauben. Jenes Muster trifft jedoch nicht auf eine Situation in Minute zwölf zu, als Dietach-Stürmer Denis Berisha nach einer tollen Einzelaktion platziert abschloss und das so wichtige 1:0 markierte. Der physisch starke Angreifer fand in Hälfte eins noch zwei weitere gute Gelegenheiten vor, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Selbiges trifft auf Sturmkollege Yusuf Efendioglu zu, der ebenfalls eine Top-Chance ungenützt verstreichen ließ.

Rettungseinsatz nach Kopfballduell

In Durchgang zwei änderte sich an der Statik der Partie wenig. Die Dietacher blieben spielbestimmend und ließen das Leder gefällig durch die eigenen Reihen zirkulieren. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hielt die junge Truppe der SPG HOGO Wels 2 durchaus gut dagegen, schaffte es aber irgendwann nicht mehr, so wirklich für Entlastung zu sorgen – zu groß der Druck des Gastgebers. In der 69. Minute der zweite Dämpfer für den Inhaber der roten Laterne: Die Dietacher brachten das Leder scharf ins Zentrum, wo ein Gästeverteidiger den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Tor abfälschte – 2:0. Hätte er das nicht getan, wären zwei Akteure der Heimischen gut positioniert gewesen, um das Leder selbst über die Linie zu drücken. In weiterer Folge fanden Berisha und Teamkollege Valentin Schwaiger abermals gute Möglichkeiten vor, sie schafften es aber nicht, für einen noch eindeutigeren Zwischenstand zu sorgen. In der letzten Minute des Matches kam es zu einem folgenschweren Kopfballduell zwischen Dietachs Kapitän Mario Reiter und einem Wels-Akteur, woraufhin beide Spieler zu Boden gingen. Bei Reiter kann wohl eine Kopfverletzung ausgeschlossen werden. Er klagte aber über starke Schmerzen im Schulterbereich, weshalb er von der Rettung abtransportiert werden musste.

Stimme zum Spiel:

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Wir sind zufrieden mit dem 2:0. Die Chancenauswertung war aber mangelhaft. Der Sieg hätte höher ausfallen können. Die Leistung war in Ordnung.“

Die Besten: Benedikt Machreich (IV, Union Dietach), Aleksandar Vasiljevic (ZDMF, Union Dietach)

Details

