3:3 im Verfolgerduell – Union Mondsee gibt gegen SV sedda Bad Schallerbach 3:0-Führung aus der Hand

Direktes Duell um den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga: Auf eigener Anlage empfing die in diesen Wochen so brutal formstark agierende Union Raiffeisen Mondsee den Tabellennachbarn SV sedda Bad Schallerbach. In einer verrückten Partie mit zwei durchaus konträren Halbzeiten wurden schlussendlich die Punkte geteilt.

Komfortable Pausenführung für den Gastgeber

Vor rund 250 Zuschauern erwischte die Union Mondsee einen perfekten Start in dieses Kräftemessen und stellte bereits in Minute 11 auf 1:0. Man zeigte sich dabei richtig zielstrebig im Umschaltspiel, suchte nach Ballgewinn sofort die Tiefe und überrumpelte somit gewissermaßen den Defensivverbund der sedda-Elf. In letzter Instanz besorgte Tobias Reischl die so wichtige Führung. Die Gäste, die unter der Woche im Landescup im Einsatz waren und aufgrund einer Belastungssteuerung mit einer auf gewissen Positionen veränderten Aufstellung ins Spiel gingen, fanden in der Folge durch Alexander Fröschl und Bayram Gas aussichtsreiche Möglichkeiten vor, legten aber in Durchgang eins nicht jene Effizienz an den Tag, welche den Kontrahenten zweifelsohne auszeichnete. Dieser stellte in Minute 36 auf 2:0 und profitierte dabei davon, dass der SV sedda Bad Schallerbach zu luftig verteidigte. Der formstarke Stürmer Simon Nußbaumer traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck.

Irre Aufholjagd der Gäste

Unmittelbar nach Wiederanpfiff fand der SV sedda Bad Schallerbach durch Loris Renner und Daniel Gremsl eine Doppelchance vor, für einen Treffer reichte es jedoch abermals nicht. Und was sich schon in Hälfte eins angedeutet hatte, fand seine Fortsetzung nach dem Seitenwechsel: Wieder verteidigten die Gäste in einer entscheidenden Situation nicht konsequent genug und begünstigten somit Philipp Stadlmanns Treffer zum 3:0 (53.). Daraufhin reagierte Gästetrainer Erich Renner und brachte drei absolute Leistungsträger, welche zunächst geschont worden waren. Mit jenem taktischen Eingriff ging ein Ruck durch die Mannschaft, welche in Minute 58 auf 3:1 verkürzte. Nachdem Gremsl im Strafraum der Union Mondsee mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war, versenkte Fröschl den fälligen Elfmeter gekonnt. Die Aufholjagd des SV sedda Bad Schallerbach hatte begonnen und fand in der 68. Minute ihre Fortsetzung: Nach einem Freistoß von Dominik Stadlbauer köpfte Fröschl an die Stange, woraufhin ein Mondsee-Akteur das Leder ins eigene Tor zum 3:2 abfälschte. Die Gäste waren nun richtig im Flow und traten den Beweis an, dass man brutal effizient im vordersten Drittel agieren kann. In der 83. Minute erzielte man den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Verantwortlich hierfür: Fröschl, der mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich war. Unmittelbar danach blieb es turbulent: In einer temporeichen Partie, in welcher beide Teams auf die Führung drängten, fand zunächst Bad Schallerbachs Tommy Schmidl eine Top-Chance vor, ließ diese aber ungenützt verstreichen. In der letzten Minute bekam dann die Union Mondsee einen Freistoß aus perfekter Distanz zugesprochen. Kapitän Oliver Holzinger versenkte die Kugel auch, der Unparteiische erkannte jenen Treffer aber nicht an, weil zwei seiner Teamkollegen davor zu nahe am ruhenden Ball positioniert waren. Somit blieb es bei einem wohl leistungsgerechten 3:3, durch welches die Plasser-Truppe ihre stolze Serie prolongierte. Man ist seit nunmehr elf Partien ungeschlagen. Der SV sedda Bad Schallerbach schrieb indes nach zwei Ligapleiten in Folge wieder an.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Plasser (Trainer Union Mondsee):

„Es war ein Top-Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Aufgrund des Spielverlaufs geht das Remis in Ordnung. Wegen des aberkannten Freistoßtreffers hat das Unentschieden für uns aber einen bitteren Beigeschmack.“

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir waren etwas geschwächt vom anstrengenden Cup-Match gegen Oedt. In der ersten Hälfte haben wir nicht so ins Spiel gefunden. In Durchgang zwei haben wir richtig Gas gegeben und berechtigterweise noch das 3:3 erzielt.“

Die Besten: Maximilian Grössinger (LMF, Union Mondsee), Simon Nußbaumer (ST, Union Mondsee), Alexander Fröschl (ST, SV sedda Bad Schallerbach), Daniel Gremsl (ST, SV sedda Bad Schallerbach)

Fotocredit: Helmut Klein

