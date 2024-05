Erfolgsexpress der ASKÖ Oedt rollt weiter: 4:1-Auswärtssieg gegen DSG Union Perg

Details Samstag, 18. Mai 2024 07:41

Die in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga so beeindruckende Heim-Statistik der DSG Union HABAU Perg – man holte 29 der insgesamt 35 Punkte vor eigenem Publikum – wurde im Zuge der 27. Runde gehörig auf die Probe gestellt, empfingen die Mühlviertler doch auf eigener Anlage niemand geringeren als den frisch gebackenen Meister ASKÖ Oedt. Die Trauner gingen mit zehn ungeschlagenen Partien en Suite selbstredend mit enorm breiter Brust in diese Partie, mit dem klaren Ziel, diese Serie auch zu prolongieren. Eben dies realisierte man eindrucksvoll: Die Russ-Elf bezwang den Kontrahenten schlussendlich klar mit 4:1.

Hausherren erwischen Traumstart

Vor gut 250 Zusehern starteten die Gastgeber mit einem absoluten Kracher in diese Begegnung und stellten nach nur wenig absolvierten Sekunden prompt auf 1:0 – Daniel Steinbauer staubte nach einem Stangenschuss aus kürzester Distanz abgebrüht ab und schockte den Kontrahenten damit dementsprechend früh. Der frisch gebackene Meister ließ sich von erwähntem Nackenschlag allerdings nur reichlich wenig beeindrucken, blieb seinem Matchplan treu und zog fortan das gewohnte Spiel auf. Nichtsdestotrotz bissen sich die Trauner an diesem Abend lange die Zähne an einer sehr gut eingestellten sowie aggressiven Heim-Defensive aus. Die Mühlviertler verteidigten in einem geschlossenen Abwehrblock tief in der eigenen Hälfte – eine Herangehensweise, die bis zur 41. Minute zweifelsohne aufging. Dann stieg jedoch Florian Fellinger nach einem Corner am höchsten und traf per Kopf zum, so ehrlich muss man sein, auch nicht unverdienten Ausgleich.

Gäste in Durchgang zwei furios

Aus Sicht der ASKÖ Oedt konnte man wohl mit der erbrachten Leistung aus Durchgang eins nicht vollends zufrieden sein. Dementsprechend reagierte der neue alte Meister und brachte mit dem Seitenwechsel gleich drei frische Kräfte und damit einhergehend sinngemäß nochmals brutale Qualität auf den Rasen. Eine Entscheidung, die sich nach nicht einmal elf verstrichenen Minuten in Durchgang zwei bezahlt machte: Nenad Vidackovic traf nach einem idealen Stanglpass eiskalt zum 2:1 und brachte seine Truppe damit erstmals an diesem Abend in Front. Die Gäste spielten nun befreit auf, ließen erbarmungslos ihre Muskeln spielen und schlugen in Minute 70 durch den eingewechselten Alexander Peter erneut zu. Für die endgültige Entscheidung in dieser Begegnung sorgte letztlich Chinonso Eziekwe, welcher in der Schlussphase seine Torjägerqualitäten ein weiteres Mal in dieser Saison unter Beweis stellte und zum 4:1-Endstand traf. Dadurch verlängerten die Russ-Schützlinge ihre ohnehin schon beeindruckende ungeschlagene Serie auf elf Stück.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (DSG Union HABAU Perg):

„Wir haben super angefangen und in der ersten Halbzeit wirklich gut dagegengehalten. Alles in allem haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt. Oedt ist aber schlicht und ergreifend das Maß aller Dinge in dieser Liga. Das ist am Ende des Tages dann auch so hinzunehmen.“

Die Besten: Bünyamin Karatas (ZM, ASKÖ Oedt), Nenad Vidackovic (ST, ASKÖ Oedt)

Details

