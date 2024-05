Union Ostermiething schreibt nach Finaleinzug auch in der Liga wieder an: 2:2-Remis gegen SU St. Martin/M.!

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:12

Einen freudigen Ausflug aus dem mittlerweile schlicht und ergreifend tristen Alltag in der LT1 OÖ-Ligaunternahm unter der Woche die Union Stampfl-Bau Ostermiething, als man im Halbfinale des Landescups den Kontrahenten aus Rohrbach bezwang und damit folgerichtig das Finalticket fixierte. Am Freitagabend folgte nun die Heim-Partie gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M., welche sich im Kampf um den Vizemeistertitel in einer idealen Ausgangslage befindet. Gegen die etwas kriselnden Mannen aus dem Salzburger-Grenzgebiet reichte es für die Mühlviertler letztlich nur zu einem Punkt – man verpasste damit die Möglichkeit, den zweiten Zwischenrang im Klassement zu behaupten.

Gastgeber mit Effizienz pur

Vor etwas mehr als 300 Zuschauern starteten die Hausherren durchwegs ansprechend in die Partie und verlangten durch eine enorm bissige sowie leidenschaftliche Gangart dem besser klassierten Kontrahenten alles ab. Dahingehend verbuchten die Luksch-Schützlinge aus St. Martin/M. zwar die besseren Spielanteile, wussten allerdings mit diesen nur überschaubar etwas anzufangen. Dahingehend brachten die Gäste schlichtweg zu wenig Geradlinigkeit und Tempo in die eigenen Offensivaktionen, um dem disziplinierten Verteidigungsbund der Hausherren ernsthaft zuzusetzen. Letztere machten dies dann nach rund 27 Minuten besser, weil präziser sowie effizienter und gingen durch Benjamin Taferner nach einem Angriff über die linke Seite in Führung. Eine adäquate Antwort auf diesen Rückschlag fand der Gast, zumindest vor der Pause, nicht mehr. Es ging mit jenem 1:0 in die Pause.

Luksch-Elf behält nach 0:2 die Nerven

Nach dem Seitenwechsel stiegen die Gäste dann gehörig aufs Gaspedal und schraubten die Schlagzahl kurzerhand enorm in die Höhe. Gleich mehrmals kamen die Mühlviertler in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs brandgefährlich vors heimische Gehäuse – dort bewahrte Fabio Gruszka mit herausragenden Paraden seine Mannen vor dem drohenden Ausgleich. Mehr oder weniger aus dem Nichts schlugen dann die Gastgeber selbst ein weiteres Mal zu und erhöhten durch Julian Lee-Richter auf 2:0 (62.). Wirklich angedeutet hat sich dieser Treffer in erwähnter Phase nicht. Doch die Mühlviertler blieben auch danach abgeklärt und schlugen nur vier Minuten darauf durch Stjepan Kovacevic nach einem Eckball kurzerhand zurück. Und damit nicht genug: abermals nur wenige Augenblicke darauf tauchte die Luksch-Elf erneut im gegnerischen Sechzehner auf, wo Michael Wild energisch nachsetzte und das runde Leder aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Im Anschluss entwickelte sich aus Sicht der Heimischen eine wahre Abwehrschlacht, reichten die langsam, aber sicher, aufgebrauchten Energiereserven aufgrund der Doppelbelastung nicht mehr für etwaige Offensivbemühungen. Letztlich brachte die Mühllechner-Truppe das Remis allerdings über die Zeit und fuhr dadurch den ersten Punkt seit fünf sieglosen Partien ein.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Am Ende des Tages können wohl beide Mannschaften mit dem Punkt gut leben. Wir konnten nach unseren Niederlagen nun gegen ein starkes Team aus St. Martin/M., das nicht ohne Grund vorne mitspielt, wieder anschreiben. Auch für die Zuschauer war es sicherlich ein ansehnliches Match. Wir haben alles reingehauen, ich bin zufrieden.“

Die Besten: Janos Soos (ZM, Union Ostermiething), Benjamin Taferner (ST, Union Ostermiething) bzw. Michael Wild (LMF, SU St. Martin/M.)

