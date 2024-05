Zwei Tore und zwei Ausschlüsse: St. Valentin und Pregarten teilen Punkte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:40

Am 27. Spieltag der LT1 OÖ Liga trafen der ASK St. Valentin und die SPG Pregarten aufeinander. Im Duell zweier Nachbarn aus der Abstiegszone ging es um "Big Points". Der erhoffte "Dreier" konnte am Samstagnachmittag hüben wie drüben nicht eingefahren werden, sodass mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt wurden.

Pregartener Führung hält nicht lange

Die Partie begann mit hohem Tempo. Schon in der 12. Minute nutzte Tobias Pellegrini eine Gelegenheit für die Pregartner und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Augenblicke später glich Julian Riedl für St. Valentin aus. Dieser schnelle Ausgleich war das Ergebnis einer hervorragenden Kombination, die Riedl erfolgreich abschloss.

Das Spiel war geprägt von intensiven Mittelfeldkämpfen und beiden Teams gelang es nicht, klare Dominanz zu zeigen. Der erste Abschnitt endete mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Mannschaften ihre Momente hatten, jedoch keine weiteren Tore erzielen konnten.

Zwei Platzverweise in der Schlussminute

Die zweite Hälfte begann ruhig, jedoch ohne nennenswerte Aktionen. Der Kampfgeist beider Teams war deutlich spürbar, wobei St. Valentin versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren. In der 62. Minute verzeichneten die Niederösterreicher eine verzweifelte Aktion, als Bühringer den Ball über das Tor schoss.

Die größte Aufregung des Spiels folgte jedoch in der 90. Minute, als eine unerwartete Konfrontation auf dem Platz für rote Karten sorgte. Der Torwart der Pregartener, Tobias Jetzinger, und St. Valentin-Kapitän Jochen Pardametz gerieten aneinander und wurden aufgrund einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. Beinahe hätte der ASK doch noch einen "Dreier" eingefahren", doch Thomas Fröschl konnte eine Top-Chance nicht nutzen. Somit wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

LT1 OÖ-Liga: St. Valentin : SPG Pregarten - 1:1 (1:1)

12 Tobias Pellegrini 1:1

12 Julian Riedl 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter HarryMaguire erstellt.

