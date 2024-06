3:0-Heimsieg! SV GW Micheldorf gewinnt zu Saisonabschluss gegen SV Bad Ischl

Details Samstag, 08. Juni 2024 11:52

Zum Saisonausklang kam es in der LT1 OÖ-Liga am Freitagabend zur Begegnung zwischen der SV GW Micheldorf gegen den SV Bad Ischl - zwei Mannschaften, die im Mittelfeld der Tabelle unterwegs sind. Für beide Mannschaften gab es in der Vorwoche allen Grund zu jubeln: Beide Teams feierten jeweils einen 6:0-Kantersieg: Bad Ischl siegte souverän gegen Ostermiething, Micheldorf hingegen deklassierte die SPG HOGO Wels 2. In dieser Partie erwischten die Grün-Weißen den besseren Start, gingen bereits früh in Führung und ließen in der zweiten Halbzeit beim 3:0-Heimerfolg nichts mehr anbrennen.

Komfortabler Halbzeit-Vorsprung für Micheldorf

Vor rund 400 Besucher kamen die beiden Mannschaften ein letztes Mal in dieser Saison in der Monoflo Arena in Micheldorf auf den Rasen. Den besseren Start in das Spiel erwischten eindeutig die Hausherren, die früh in dieser Partie am Drücker waren und schließlich nach 11 Minuten durch Fabian Riegler auch in Führung gingen. Nach dem Tor blieb Micheldorf dran, nach einer schönen Aktion über die linke Seite durch Kapitän Daniel Sehr konnten die Gäste aus Bad Ischl den Micheldorfer nur mehr mit einem Foul stoppen - Elfmeter für die Hausherren. Diesen verwandelte in der 22. Spielminute Robin Mayr-Fälten zur 2:0-Führung. Danach kamen beide Mannschaften noch zu der ein oder anderen Möglichkeit, ein weiterer Treffer blieb in Abschnitt eins aber aus. Damit ging es mit einem 2:0 für die Feichtl-Elf in die Kabinen.

Hausherren machen in Durchgang zwei "Deckel drauf"

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Micheldorfer spielbestimmend und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Aus einer dieser Offensivsequenzen resultierte nach rund einer Stunde auch der dritte Treffer und die Entscheidung in diesem Spiel. Vom Mittelfeld aus kam der Ball zu Luca David Mayr-Fälten, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und das 3:0 erzielte. Danach verwalteten die Heimischen die Führung, kamen zwar noch zu der ein oder anderen Halbchance, wirklich zwingend gefährlich wurde es allerdings nicht mehr. Auch von Bad Ischl kam keine große Gegenwehr mehr, weshalb am Ende ein 3:0-Heimsieg für den SV GW Micheldorf herausschaut.

Stimme zum Spiel:

Ronald Höllhuber, Sportlicher Leiter SV GW Micheldorf:

"Wir haben einen guten Start in das Spiel erwischt, haben das Match gleich in die Hand genommen und nach vorne gespielt. So ist uns auch der frühe Führungstreffer gelungen. Wir blieben dran und haben dann durch einen Foulelfmeter auch das 2:0 erzielt. Danach hatten wir immer wieder die ein oder andere Chance. Wir sind nach der Pause gut aus der Kabine gekommen, haben aus einer unserer Chancen dann das 3:0 gemacht und am Ende das Spiel kontrolliert. Der Sieg geht in Ordnung."

Fotocredit: Helmut Dietmaier

