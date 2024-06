Sensationell! Union Dietach krallt sich durch Remis gegen SV sedda Bad Schallerbach auf den letzten Abdruck Vizemeistertitel samt ÖFB-Cup-Ticket

Details Samstag, 08. Juni 2024 11:18

Während sich der SV sedda Bad Schallerbach vorzeitig aus dem Rennen um den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga verabschiedet hatte, kämpfte die Union PROCON Dietach bis zur allerletzten Runde um das begehrte ÖFB-Cup-Ticket. Und genau das löste man in einem Herzschlagfinale. Nachdem man gegen die Renner-Truppe mit 0:2 in Rückstand gelegen war, spielte man noch Remis und zog im Ranking doch noch an der SPG Weißkirchen/Allhaming vorbei, die im Parallelspiel stolperte (2:5 gegen die SPG Pregarten).

Hausherren mit Pausenführung

Vom Start weg entwickelte sich eine rasante Partie, in welcher der SV sedda Bad Schallerbach die Oberhand hatte und verdientermaßen in Führung ging (17.). Ein Freistoß von Kapitän Dominik Stadlbauer segelte auf den zweiten Pfosten, wo der aufgerückte Innenverteidiger Valentin Frank das Leder aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Vor dem Pausenpfiff fand die sedda-Elf noch eine weitere gute Gelegenheit vor, Michael Schröttner verpasste es aber in Minute 43 aus aussichtsreicher Position, auf 2:0 zu stellen.

Union Dietach mit brutalen Comeback-Qualitäten

Nur 2 Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Fröschl, Bad Schallerbachs gefährlichste Offensivwaffe in dieser Saison, auf 2:0. Nach einem hohen Ball war die Defensive der Union Dietach ungeordnet, wovon genannter Stürmer profitierte. Er war mit einem Flachschuss aus 20 Metern erfolgreich. Der Ball fand dabei via Innenstange den Weg ins Tor. Ab Minute 56 wurde es dann turbulent. In einer temporeichen, kurzweilen Partie setzten beide Angriffsreihen offensive Akzente. Nach einer weiteren Schröttner-Chance scheiterten beide Teams in den Minuten 57 und 58 am Aluminium. Dietachs Aleksandar Vasiljevic setzte das Spielgerät an die Außenstange, Bad Schallerbachs Fröschl an die Querlatte. In Minute 79 schlug dann die Ruttensteiner-Truppe ein erstes Mal an diesem Abend zu. Mit einem Konter überrumpelte man in gewisser Art und Weise die Defensive des SV sedda Bad Schallerbach und setzte in letzter Instanz Valentin Schwaiger in Szene, der zum 2:1 einschoss. Hoffnung keimte wieder auf im Lager der Dietacher, die wohl von den Entwicklungen des Parallelspiels in Pregarten Kenntnis hatten. Dort war der Konkurrent aus Weißkirchen schon längst in Rückstand geraten. Die Union Dietach brauchte unbedingt einen Zähler, musste aber auf dem Weg dorthin noch eine brenzlige Szene überstehen: Bad Schallerbachs Fröschl scheiterte in der 84. Minute am Aluminium. Augenblicke später traten die Gäste den Beweis an, dass sie über brutale Comeback-Qualitäten verfügen: Nachdem ein Dietach-Akteur im Strafraum des Gegners mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war, verwandelte Denis Berisha den fälligen Strafstoß nervenstark zum 2:2 (86.) – Vizemeistertitel, ÖFB-Cup-Teilnahme, grenzenloser Jubel.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es waren wieder einmal verschenkte Punkte. Den Gegner haben wir klar dominiert. Wir hatten Pech im Abschluss. Das erste Gegentor haben wir zu leicht bekommen. Das zweite war ein Geschenk.“

Die Besten: Alexander Fröschl (ST, SV sedda Bad Schallerbach), Ralph Scharschinger (ZMF, SV sedda Bad Schallerbach), Denis Berisha (ST, Union Dietach)

Details

