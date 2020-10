Das war ein Statement – SPG Wallern/St. Marienkirchen schlägt ASKÖ Oedt im Spitzenspiel [Video]

Details Freitag, 02. Oktober 2020 22:07

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen ist in diesen Wochen vom Gedanken getrieben, durch massive Bewegung auf dem Punktekonto den Druck auf den Spitzenreiter der Oberösterreich-Liga aus St. Martin enorm zu erhöhen und diesen zeitnah abzufangen. Heute empfing man im Kracher der Runde die ASKÖ Oedt auf eigenem Kunstrasen. Schlussendlich fuhr man aufgrund einer ganz starken ersten Hälfte den Favoritensieg ein.

Doppelschlag stellt Weichen auf Sieg

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg ein Duell auf hohem Niveau. Während die Hausherren aus dem Trattnachtal umgehend Dominanz ausstrahlten, war auf Seiten der ASKÖ Oedt wenig zu sehen von Zurückhaltung auf fremdem Platz. In der 16. Minute stellte dann die Neuhofer-Elf auf 1:0. Nach einer Flanke von Edin Ibrahimovic besorgte der aufgerückte Innenverteidiger Felix Huspek das so wichtige 1:0 aus kurzer Distanz. Nur zehn Minuten später legte die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen nach: Nachdem Mittelfeldmann Stephan Dieplinger den Ball von der rechten Seite flach ins Zentrum gebracht hatte, drückte Yusuf Efendioglu diesen zum 2:0 über die Linie. Das ging dann doch etwas zu schnell für einen Gast, der bis dato eigentlich gut mitgespielt hatte, sich nun aber doch mit einem relativ deutlichen Rückstand konfrontiert sah. Dabei war es vor allem das druckvolle, dynamische Spiel des Kontrahenten über die Flügel, das der ASKÖ Oedt zu schaffen machte.

Tor Wallern/St. Marienkirchen 17

Anschlusstreffer fällt zu spät

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die Kablar-Truppe, eine Leistungssteigerung zu erzielen. Man hatte nun mehr von der Partie, was auch und vor allem daran lag, dass der Tabellenzweite den Fokus nun verstärkt auf ein kompaktes Verteidigen im Verbund legte. Und weil man diesen Job vorbildhaft erledigte, schafften es die Trauner zu keinem Zeitpunkt, so richtig zwingend im vordersten Drittel zu werden. Unterdessen fand Wallerns Stephan Dieplinger die dicke Chance auf das 3:0 vor: Aus in etwa zwölf Metern knallte der Offensivakteur das Leder aber über das Tor und verpasste somit die endgültige Entscheidung. Somit blieb die Hoffnung der ASKÖ Oedt auf einen Auswärtszähler doch noch irgendwie bestehen. Und sie wurde in der 90. Minute auch genährt, als Stürmer Manuel Schmidl mit einem gut platzierten Kopfball das 2:1 besorgte. Zu mehr reichte es aber nicht mehr, sodass die vorbildhafte Serie der Gäste, sieben ungeschlagene Matches am Stück mitumfassend, ein jähes Ende fand. Die Kicker aus Wallern zogen durch diesen wichtigen Dreier indes punktemäßig gleich mit dem Spitzenreiter aus St. Martin. Die Freude der Trattnachtaler wurde aber durch eine folgenschwere Szene in der 59. Minute getrübt: Philipp Mitter, eine ganz wichtige Stütze im Team, verletzte sich wohl schwer am Knie und wird voraussichtlich länger fehlen.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Neuhofer (Trainer SPG SV Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden. Die Basis für diesen wichtigen Sieg haben wir in der ersten Hälfte gelegt. Oedt musst du erst einmal schlagen. Die wohl schwere Verletzung von Philipp Mitter tut richtig weh. Unter der Woche hat Florian Störinger schon die Diagnose Kreuzbandriss erhalten.“

Die Besten: Felix Huspek (IV), Sinisa Markovic (LMF), Michael Schildberger (ZMF)

Davorin Kablar (Trainer ASKÖ Oedt):

“Wir hatten Pech bei den Gegentoren. Der Anschlusstreffer kam zu spät. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Trotzdem stehen wir mit null Punkten da.“