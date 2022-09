SPG Wallern/St. Marienkirchen lacht weiter von der Tabellenspitze - Auswärtserfolg gegen Union Edelweiss

Details Donnerstag, 15. September 2022 22:31

Eine bärenstarke Performance lieferte die Union Edelweiss Linz am vergangenen Wochenende ab, als man den bisherigen Überflieger und Aufsteiger aus Dietach in die Schranken wies und damit die ideale Antwort auf die Pleite zuvor gegen Oedt gab. Nun aber die nächste, absolut anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust: Mit der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfing man am heutigen Abend den Tabellenführer der Oberösterreich-Liga. Ebenjener unterstrich letztlich auch seine bärenstarke Verfassung, schlug die Riepl-Elf mit 3:2 und behauptete sich damit souverän an der Spitze des Klassements.

Enorm komfortable Pausenführung der Gäste

Dabei erwischten die Trattnachtaler einen wahren Traumstart, legten euphorisch los und brachten sich nach gerade einmal 120 Sekunden sogleich auf die Siegerstraße – Oliver Affenzeller verwertete eine Acheampong-Hereingabe per Kopf souverän – 1:0. Ein Treffer, der dem Leader der OÖ-Liga weiter Auftrieb und zusätzliche Energie verlieh, brachte man doch in einer herausragenden Anfangsphase wohl beinahe alles auf den Rasen, was man sich vorgenommen hatte. Einziges Manko: Die Haidacher-Truppe verpasste es, in dieser Drangperiode sogleich nachzulegen und aus erwähnter Überlegenheit Kapital zu schlagen. Dafür fanden die Linzer von nun an langsam, aber sicher in die Gänge und begannen, mehr Mut zu fassen sowie selbstbewusster und auch schneller zu agieren. Phasenweise sah das nun richtig gut aus, was die Linzer fortan auf den Platz zauberten. Philipp Frühwirth hatte in dieser Periode die beste Chance auf den Ausgleich, scheiterte jedoch an Gäste-Keeper Daniel Zach. Doch just in dem Moment, als die Partie zugunsten der Hausherren zu kippen schien, schlug ein abgebrühter Kontrahent aus Wallern/St. Marienkirchen erneut an diesem Abend zu und stellte die Riepl-Elf per Doppelschlag kurzerhand kalt: Daniel Steinmayr nach Huspek-Vorarbeit sowie abermals Affenzeller zeigten sich für den komfortablen 3:0-Pausenstand verantwortlich.

Linzer kommen noch einmal heran - jedoch zu spät

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Trattnachtaler zunächst wieder die aktivere, zielstrebigere Mannschaft – gleich mehrfach hatte man die große Möglichkeit, den vollen Erfolg bereits frühzeitig endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Oliver Affenzeller scheiterte beispielsweise an der Stange. Weil dies aber, oftmals leichtfertig, verabsäumt wurde, kam in einer turbulenten Schlussphase noch einmal der Gastgeber so richtig auf. Dabei sei jedoch auch erwähnt, dass die Linzer bereits über das ganze Spiel hinweg eine, vor allem in Ballbesitz, bärenstarke Leistung ablieferten und es verstanden, phasenweise dem Kontrahenten gehörige Schmerzen zu bereiten. Doch obwohl Lukas Kragl nach einer tollen Aktion über die linke Seite als auch Philipp Frühwirth per technisch herausragendem Heber kurzerhand auf 2:3 verkürzten (77., 80.), sollte es schlussendlich nicht mehr zu einem Punktgewinn der Hausherren reichen.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war in vielen Phasen des Spiels eine starke Leistung meiner Mannschaft, die sehr vieles davon umgesetzt hat, was wir im Vorhinein besprochen haben. Wir müssen uns jedoch vorwerfen, das Match nicht früher entschieden zu haben. Dadurch haben wir es noch unnötig spannend gemacht.“

Die Besten: Oliver Pollak (IV), Oliver Affenzeller (ST), Daniel Steinmayr (ZOM)