5:0! ASK St. Valentin zerstört Hammer-Serie der Union Mondsee auf brutale Art und Weise

Details Samstag, 29. Oktober 2022 22:46

Eine brutale Serie von mittlerweile neun ungeschlagenen Partien legte die Union Raiffeisen Mondsee in den vergangenen Wochen und Monaten hin und machte somit einen völlig verkorksten Saisonstart in die Oberösterreich-Liga mehr als nur vergessen. Viel mehr darf man den Blick in Richtung Spitzenplätze des Klassements richten. Nun folgte die schwere Auswärtsreise zum ASK Case IH Steyr St. Valentin – die Niederösterreicher holten aus sechs Heimspielen beeindruckende 15 Zähler – Topwert. Auch heute unterstrich man diese Statistik, gewann mit 5:0 und bereitete damit dem Wahnsinnslauf der Union Mondsee kurzerhand ein jähes Ende.

Mondsee mit Raketenstart ohne Torerfolg

Den besseren Start in die Partie fanden dabei die Gäste, die mit einer ungemeinen Power loslegten und den Kontrahenten in den ersten Minuten regelrecht überrumpelten. Dabei scheiterten die Mondseer gleich doppelt binnen weniger Augenblicke an Schlussmann Tobias Jetzinger, der einmal den Ball gar erst via Innenstange entschärfen konnte. Mit Fortlauf der Spielzeit entspannte sich die prekäre Lage der Hausherren zusehends, man wurde selbst deutlich aktiver und gestaltete die Partie nun weitgehend ausgeglichen. Nach einer guten halben Stunde dann das erste richtige Highlight einer Begegnung, die aufgrund der schlechten Platzverhältnisse insbesondere körperlich ungemein intensiv geführt wurde: Nach einer Standardsituation wurde es dabei auch technisch hochwertig, Daniel Guselbauer platzierte einen hohen Ball per Volley schnörkellos wie präzise im langen Eck – 1:0. Eine passende Antwort auf eben erwähnten Rückschlag fanden die so formstarken Gäste schließlich nicht mehr.

Gäste durchleben katastrophale zehn Minuten

In Durchgang zwei änderte sich die Charakteristik der Partie dergestalt, dass fortan die Niederösterreicher klar den Takt vorgaben und vor allem, wie auch die gesamte Saison bisher, mit einer brutalen Defensive auftrumpfen konnten. Zudem paarte sich eine gewisse Leichtigkeit und Zielstrebigkeit in der Abteilung Attacke – eine Mischung, die jede Mannschaft kurzerhand ungemein gefährlich sein lässt. Was die Riedl-Elf nach gut siebzig Minuten eine gute Viertelstunde auf den Rasen zauberte, war schlichtweg atemberaubend und zweifelsohne rekordverdächtig: Binnen elf Minuten versenkte man die Kugel gleich vier Mal im Gehäuse der Mondseer, stellet damit kurzerhand auf 5:0 und entschied die Partie auf die wohl spektakulärste Art und Weise: Marco Bühringer per Doppelpack als Joker, Thomas Fröschl und Daniel Bilic sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Union Mondsee seit dem 19. August (gegen Bad Ischl, Anm.) wieder einmal als Verlierer vom Platz ging.

Stimme zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Es war heute eine sehr kampfbetonte Partie. Im Endeffekt ist es uns egal, ob wir 1:0 oder 5:0 gewonnen haben – wichtig sind die drei Punkte, die nehmen wir vor den letzten beiden Spielen gerne mit. Dann geht es in die verdiente Winterpause.“

Die Besten: Tobias Jetzinger (TW), Daniel Guselbauer (ZM)