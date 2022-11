Neuer Rekord! SPG Wallern/St. Marienkirchen fertigt ATSV Stadl-Paura ab

Details Freitag, 04. November 2022 21:28

Regelmäßig geht es in Spielen mit Beteiligung des ATSV Stadl-Paura nur noch um die Höhe des Sieges – für den jeweiligen Konkurrenten. Heute drang die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf eigenem Kunstrasen in bisher noch nie dagewesene Sphären vor. Man knallte das Tabellenschlusslicht der Oberösterreich-Liga mit 12:0 ab. Das gelang vorher noch keinem anderen Team. Die Zaunerboys schnappten sich mit jenem Favoritensieg zumindest vorübergehend wieder Rang zwei zurück. Der ATSV hält indes jetzt bei exakt 100 Gegentoren – und dabei ist die Hinserie noch nicht einmal beendet.

8 Volltreffer in Durchgang eins

Der Matchplan des Top-Teams aus Wallern war umgehend ersichtlich: Man ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen zirkulieren, um einen vom Start weg defensiv eingestellten Gegner in Bewegung zu bringen. Mit dem richtigen Timing für Tempoverschärfungen und Vorstößen ins vorderste Drittel tat man den Gästen dann regelmäßig richtig weh. Bereits in den ersten 26 Minuten reichte es für sieben Tore. Das schönste wohl gleich das erste im Minute 3: Nach einer präzisen Huspek-Flanke war der heute sehr gut aufgelegte großgewachsene Stürmer Oliver Affenzeller mit dem Kopf zur Stelle und versenkte die Kugel gegen die Laufrichtung von Stadl-Pauras Keeper Harald Hirtenlehner. Insgesamt gelangen Affenzeller vier Treffer in der ersten Halbzeit (3., 11., 25., 44.). Die weiteren Tore steuerten Jakob Karlinger (6.), Philipp Huspek (14.), Felix Huspek (19.) und Philipp Mitter (26.) bei. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen zeichnete heute gegen einen wieder einmal brutal überforderten Kontrahenten eine gute Balance im eigenen Spiel aus. Zudem schaffte man es, immer wieder mit Nachdruck und Tempo über die Flügel zu kommen, um dann mit sehenswerten Hereingaben richtig gefährlich zu werden.

Ersatztorwart schießt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel agierte der ATSV Stadl-Paura noch defensiver. Man versuchte, den Laden dicht zu machen gegen eine Truppe, die enorm in Spiellaune war und nicht die Anstalten machte, es gemächlicher anzugehen. Der Druck, den die Haidacher-Truppe entwickelte, war weiterhin richtig hoch. Dejan Misic und Affenzeller schraubten das Ergebnis unterdessen in den Minuten 55 und 65 in nun schwindelerregende Höhen. In der 68. Minute wurde es dann kurios: Nach einem Foul an Affenzeller im Strafraum der Gäste entschied die Mannschaft spontan, dass der in der Halbzeitpause eingewechselte Ersatztorwart Andreas Horwath zum Strafstoß antreten soll. Der Keeper verwandelte in der Folge souverän zum 11:0. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie setzte der alles überragende Mann auf dem Rasen: Affenzeller schoss in Minute 85 zum 12:0-Endstand ein.

Stimme zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es war der erwartete Pflichtsieg. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Der Dreier ist wichtig. Hoffentlich gibt uns das jetzt die Brust für das letzte Spiel gegen Weißkirchen. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Der Beste: Oliver Affenzeller (ST)