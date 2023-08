SV Grün-Weiß Micheldorf schießt sich Frust von der Seele – deutlicher Heimsieg gegen SPG Pregarten

Details Samstag, 19. August 2023 10:50

Einen absoluten Fehlstart in die neue Saison der LT1 OÖ-Liga legte der SV Grün-Weiß Micheldorf hin, der nach zwei Pleiten en suite im gestrigen Heimmatch gegen die SPG Algenmax Pregarten bereits unter einem gewissen Druck stand. Diesem hielt man schlussendlich stand – mehr noch: Man zeigte eine Top-Leistung und schoss einen insbesondere in Hälfte zwei überforderten Kontrahenten mit 4:0 ab.

Halbzeitführung für den Gastgeber

Vor rund 350 Zuschauern begegneten sich beide Teams zunächst weitestgehend auf Augenhöhe, wobei sich die Kremstaler stark formverbessert zeigten im Vergleich zu den jüngsten Auftritten. Die Offensivspieler Robin Mayr-Fälten und Thomas Helmberger fanden folgerichtig aussichtsreiche Möglichkeiten vor, konnten diese aber nicht in Treffer ummünzen. Auch die Gäste aus dem Mühlviertel strahlten stets eine gewisse Gefahr aus. Immer wieder kam man im Umschaltspiel mit Tempo über die Flügel und setzte mit dieser Taktik dem Gegner enorm zu. Egon Vuch und Lukas Grüner, der an der Innenstange scheiterte, hatten die besten Pregarten-Chancen in Durchgang eins. In der 43. Minute stellten dann aber die Heimischen auf 1:0 – verantwortlich hierfür: Robin Mayr-Fälten, der durch konsequentes Pressing einem Verteidiger der Gäste geschickt den Ball abnahm, um ihn dann humorlos im kurzen Eck zu versenken.

SPG Pregarten kann offensiver Wucht nichts entgegensetzen

Nach dem Seitenwechsel wurde es brutal bitter für die Gradascevic-Truppe, welche sich nun mit einem Gegner konfrontiert sah, der endlich wieder Sicherheit hatte und über weite Strecken eine richtige Spielfreude ausstrahlte. In den Minuten 49 und 53 schnürte Thomas Helmberger einen Doppelpack und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Bei seinem ersten Treffer war er von Kapitän Daniel Sehr perfekt in Szene gesetzt worden. Augenblicke später besorgte Helmberger nach einem Eckball von Luca Mayr-Fälten per Kopf das 3:0. Von jenem doppelten Rückschlag erholte sich die SPG Pregarten nicht mehr. Man probierte zwar vieles, wurde im vordersten Drittel aber nicht mehr wirklich zwingend. Den Schlusspunkt einer am Ende doch einseitigen Partie setzte Martin Kammerhuber. Bei seinem Freistoß landete der Ball an der Stange, woraufhin er vom Keeper der Pregartner ins Tor gelenkt wurde (87.).

Stimmen zum Spiel:

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es hat nun besser funktioniert als in den ersten beiden Spielen. Es freut mich, dass sich die Truppe dieses Mal belohnt hat. Der Sieg ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Er war aber verdient. Die Mannschaft kann sich auf jeden Fall noch steigern. Es ist wichtig, dass wir jetzt einmal angeschrieben haben.“

Die Besten: Thomas Helmberger (ST), Daniel Sehr (LMF)

Samir Gradascevic (Trainer SPG Pregarten):

„In der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können. Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg von Micheldorf hochverdient.“

Fotocredit: Helmut Dietmaier

