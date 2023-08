Weiterhin makellos! Union Edelweiss holt in Überzahl gegen Union Mondsee dritten Erfolg im dritten Spiel

Details Samstag, 19. August 2023 08:58

Einen absoluten Top-Start legte die Union Edelweiss Linz in der bisherigen Spielzeit der LT1 OÖ-Liga hin und holte aus den beiden ersten beiden Partien das Punktemaximum. Sinngemäß wollen die Kuranda-Schützlinge diesen Erfolgslauf auch am heutigen Freitagabend prolongieren. Gegner war die Union Raiffeisen Mondsee, welche am vergangenen Wochenende mit einem 7:1-Schützenfest gegen Bad Ischl erstmals so richtig aufzeigte. Den Landeshauptstädtern war man schlussendlich aber unterlegen und zog nach fünfzig-minütiger Unterzahl den Kürzeren.

Mondsee bis zur Ampelkarte bärenstark

Die rund 200 Zuseher kamen in Oberösterreichs Hauptstadt umgehend auf ihre Kosten, ging es doch vom Anpfiff weg munter los und startete sogleich mit einem Aufreger, als nach klarem Foulspiel im Strafraum der Hausherren die Pfeife stumm blieb – so viel sei gesagt: es war nicht die einzige und letzte fragwürdige bzw. diskutable Entscheidung der Unparteiischen an diesem Abend. Nichtsdestotrotz ließen sich die Gäste von jener Situation keineswegs beirren, zogen fortan weiterhin ihren Fußball auf und kamen so zu zahlreichen vielversprechenden Möglichkeiten, um auf spielerische Manier zum Erfolg zu kommen. Nach einer guten halben Stunde war es dann so weit: Simon Nussbaumer, Triplepacker vom vergangenen Wochende, vollendete eine zielstrebige Kombination gekonnt aus der Drehung zum 1:0. Eine Führung, die angesichts der Spielanteile auch vollkommen in Ordnung ging. Dann aber schwächte sich der Gast in Minute 38 selbst, als Radivoje Janjic zum zweiten Mal binnen weniger Augenblicke die gelbe Karte sah und damit vorzeitig vom Feld musste – die Mondseer nun in Unterzahl.

Gastgeber in Überzahl gnadenlos

Nach dem Seitenwechsel kippte dann die Partie endgültig zugunsten der Heimischen: Mit einem Mann mehr gewann die Kuranda-Truppe immer mehr an Überwasser und schaffte es regelmäßiger, den nun größer gewordenen Raum in Zählbares umzumünzen. In Minute 62 die logische Konsequenz: Philipp Stangl schloss eine tolle Kombination gekonnt ab und stellte dadurch auf 1:1. Ein Treffer, der einem ohnehin schon geschwächten Gast einen weiteren herben Schlag versetzte und im Anschluss gehörig ins Straucheln brachte. Nur sechs Minuten später der nächste Nackenschlag für die Mamoser-Truppe: Sinisa Markovic beförderte die Kugel wuchtig wie platziert unter die Latte und drehte damit die Partie für die Landeshauptstädter, die in weiterer Folge mit einem nun auch spielerisch unterlegenen Kontrahenten keine wirklichen Probleme mehr hatten. Schlussendlich machte abermals Philipp Stangl mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Deckel drauf und fixierte den Heim-Erfolg der Linzer, wodurch die Kurander-Schützlinge auch nach dem dritten Spieltag ohne Punktverlust bleiben.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Man kann heute der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Bis zum Ausschluss hatten wir die Partie klar unter Kontrolle. Ich bin keiner, der die Schuld auf andere schiebt – am heutigen Abend waren aber einfach zu viele Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns, das geht sich dann auf diesem Niveau einfach nicht aus – Edelweiss ist ja auch nicht gerade ein Jausengegner. Für den neutralen Zuseher war das auf jeden Fall unglaublich, was da in vielen Situationen gepfiffen wurde. Der Gegner hat es dann in Halbzeit zwei aber auch sehr gut gemacht, keine Frage.“

Der Beste: Philipp Stangl (LM)

