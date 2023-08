Sadriu-Goldtreffer reicht aus: Union Dietach biegt SU St. Martin/M. knapp und feiert ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 20. August 2023 11:03

In Runde drei der LT1 OÖ-Liga soll es endlich soweit sein: Nach zwei Remis zum Auftakt ist die Union PROCON Dietach nun ungemein gewillt, gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M. den ersten vollen Erfolg dieser Spielzeit zu holen. Die Mühlviertler schossen sich im Nachtrag gegen den ASK St. Valentin allerdings schon gehörig warm, zwang man die Niederösterreicher doch deutlich mit 3:0 in die Knie. Letztlich setzte sich allerdings der Gast aus Dietach durch, der damit anfangs erwähntes Vorhaben mustergültig in die Tat umsetzte.

Überschaubare erste Halbzeit

Vor toller Kulisse im Aubachstadion dauerte es lange, bis beide Teams auf Betriebstemperatur kamen und das Visier offensiver einstellten. Erst nach einer guten halben Stunde ging man hier wie da ein wenig mehr ins Risiko, was sich umgehend in der Anzahl und Qualität der Torchancen spiegelte. Wirklich zwingend werden konnten allerdings weder die Heimischen aus dem Mühlviertel, noch die Truppe von Coach Daniel Ruttensteiner. Letztere verbuchte die etwas besseren Spielanteile, ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren und hielt damit den Gegner zumeist auf Trapp. Insbesondere die Defensivreihen der beiden Mannschaften agierten in Durchgang eins jedoch brutal konzentriert und kompakt, leisteten sich nur selten grobe Unachtsamkeiten und ließen damit kaum zwingende Einschussmöglichkeiten des Kontrahenten zu.

Ein Treffer macht den Unterschied

So rar gesät die Torchancen in Halbzeit eins gewesen waren, desto kürzer mussten die rund 350 Zuschauer nach dem Seitenwechsel auf das erste richtige Highlight im weiteren Spielverlauf warten – und das hatte es gleich in sich: Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite kam das runde Leder punktgenau zu Imran Sadriu, welcher keine Probleme mehr hatte, aus kurzer Distanz zum 1:0 einzuschieben (48.). Ein Treffer, der den Gästen sichtlich weiter Auftrieb und Selbstvertrauen verschaffte, hatte man doch nur wenige Augenblicke darauf durch Denis Berisha die große Möglichkeit ein weiteres Tor umgehend nachzulegen und damit eine kleine Vorentscheidung herbeizuführen – weil der Offensivakteur jedoch an Keeper Neumüller scheiterte, blieb die Begegnung auch im Anschluss für die Heimischen weiter völlig offen. Die Luksch-Truppe war fortan sichtlich bemüht, so schnell als möglich den Ausgangszustand wiederherzustellen – man brachte allerdings zu keinem Zeitpunkt jene brutale Durchschlagskraft auf den Rasen, welche unter der Woche gegen St. Valentin noch so gewinnbringend gewesen war. So blieb es schlussendlich bei einem hauchzarten Erfolg der Truppe aus Dietach, die damit auch nach Runde drei noch ungeschlagen bleibt.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Wir waren eigentlich über neunzig Minuten hinweg die aktivere und etwas zwingendere Mannschaft. Aufgrund der Tatsache, dass wir auch die besseren Chancen vorgefunden haben, würde ich auch sagen, dass der Sieg in dieser Form auch in Ordnung geht. Ein Pauschallob an die Mannschaft für diese Leistung, in St. Martin muss man erst einmal so bestehen.“

Die Besten: Benedikt Machreich (IV), Alberto Prada-Vaga (IV)

