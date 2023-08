Nach Auswärtssieg gegen SV Grün-Weiß Micheldorf: SPG Friedburg/Pöndorf steht im Viertelfinale des Landescups!

Details Mittwoch, 23. August 2023 11:47

Nachdem es am vergangenen Wochenende endlich mit dem jeweils ersten Saisonsieg in der LT1 OÖ-Liga geklappt hatte, gingen sowohl der SV Grün-Weiß Micheldorf als auch die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf mit dem nötigen Selbstvertrauen ins direkte Duell der 3. Runde im ADMIRAL OÖ Landescup. Schlussendlich waren es die Braunauer, die weiter auf der Erfolgswelle surfen können. Die Öbster-Elf bog den Kontrahenten auswärts mit 1:0 und zieht somit ins Cup-Viertelfinale ein. Exakt dorthin hatte man es auch in der Vorsaison geschafft, ehe man gegen die SPG Pregarten im Elfmeterschießen die Segel streichen musste.

Keine Treffer in Hälfte eins

Vor rund 300 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg ein Match, das sich weitestgehend auf Augenhöhe bewegte. Die aussichtsreicheren Chancen des ersten Durchgangs fand aber der Gast aus Friedburg vor. Immer wieder war man im Umschaltspiel brandgefährlich, als man nach Balleroberung sofort die Tiefe suchte und mit hoher Präzision im vordersten Drittel die Offensivakteure in Szene setzte. Für einen Treffer reichte es allerdings nicht. Die Micheldorfer agierten indes in genanntem Bereich des Spielfelds zu schlampig. Insbesondere dem letzten Pass mangelte es immer wieder an Genauigkeit. Die beste Chance der Heimischen in Hälfte eins fand Thomas Helmberger, der am Wochenende noch als Doppeltorschütze geglänzt hatte, vor. Sein Kopfball wurde aber von einem Friedburg-Akteur zwei Meter vor der Linie geklärt.

Sommer mit Tor des Tages

Mit Fortdauer des zweiten Durchgangs mussten beide Teams allmählich Tribut zollen für einen jeweils engagierten Auftritt in Halbzeit eins. Das Match konnte nicht mehr mit einem derartigen Tempofußball aufwarten. In der 73. Minute schlug dann die SPG in Person von Simon Sommer zu. Bei einem Konter stieß der Gast zielstrebig bis auf die Grundlinie vor, um mit einem präzisen Pass in den Rückraum den zentral vor dem Tor positionierten Defensivakteur in Szene zu setzen. Dieser versenkte die Kugel mit Gefühl im langen Eck. In der Folge war dem Kontrahenten der Wille anzusehen, sich noch einmal aufzubäumen. Richtig zwingend wurde man in der Schlussphase der Partie aber nicht mehr. Somit ist für die Kremstaler in der 3. Cup-Runde Schluss. In der Vorsaison war man in der 2. Runde an der Union Mondsee gescheitert.

Stimme zum Spiel:

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Das ist enttäuschend. Wir wollten in diesem Bewerb auch im Frühjahr noch dabei sein. Die Mannschaft ist neu zusammengestellt. Es wird immer besser. Die Spieler setzen schon vieles um, so wie ich mir das vorstelle. Es wird aber noch dauern, bis wir komplett gefestigt sind.“

Der Beste:

SPG Friedburg/Pöndorf: Simon Sommer (LV)

OÖ. Landescup: Das Achtelfinale im Überblick

