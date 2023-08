Verrückt: Dezimierte Union Mondsee holt in 5. Minute der Nachspielzeit Punkt gegen SV Micheldorf!

Details Samstag, 26. August 2023 10:38

Während die Union Raiffeisen Mondsee auf enorm unglückliche Art und Weise am vergangenen Wochenende am Boden der Tatsachen gelandet war, buchte der SV Grün-Weiß Micheldorf in Runde 3 der LT1 OÖ-Liga den ersten vollen Erfolg in dieser Spielzeit ein. Sinngemäß wollen die Schützlinge von Neo-Coach Falko Feichtl gegen die Mondseer umgehend an jene Leistung anknüpfen, um den an sich verkorksten Saisonstart kurzerhand wieder vergessen zu machen. Letztlich kam man allerdings nicht um ein Unentschieden herum – 1:1 das Endergebnis.

Union Mondsee in Anfangsphase fahrlässig

Vor gut 350 Zuschauern starteten die Gastgeber gleich druckvoll und energisch in die Begegnung und schlossen leistungsmäßig an die erste, brutal starke Halbzeit der Vorwoche nahtlos an. Schnörkellos wie unbekümmert kombinierte sich die Mamoser-Truppe durch die Abwehr-Reihen des Kontrahenten und erarbeitete sich so in der Anfangsphase gleich mehrere hochkarätige Einschussmöglichkeiten. Insbesondere Daniel Bares klopfte in jener Drangperiode gleich mehrfach am Gehäuse des Gegners an, konnte das runde Leder allerdings nicht über die Linie befördern. So verpasste man es, aus der Vielzahl von Torchancen Kapital zu schlagen und damit die Partie vorzeitig in die eigene Richtung zu lenken. Mit Fortdauer der Partie gewannen schließlich auch die Gäste aus Micheldorf mehr Spielanteile und boten den Hausherren bis zum Pausenpfiff durchwegs Paroli – mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Drama in den Schlussminuten

Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase der Feichtl-Truppe, in der man nicht nur mehr Ballbesitz verbuchte, sondern gleichsam auch im letzten Drittel aktiver und damit gefährlicher wurde. Nichtsdestotrotz blieben die Gäste in jener Zone schlichtweg zu wenig zielstrebig und zwingend, um vorerst für ernsthafte Probleme beim Kontrahenten zu sorgen. In Minute 70 dann eine wohl für den weiteren Spielverlauf maßgebende Aktion: Nach Torraub von Mondsee-Keeper Eidenhammer, der bis dahin eine bärenstarke Vorstellung geliefert hatte, musste dieser mit glatt Rot vom Feld – die Heimischen dadurch fortan in Unterzahl. Jene numerische Überlegenheit kam den Gästen sinngemäß entgegen und wurde schließlich in Minute 90 eiskalt ausgenützt: Nach einer kurz ausgespielten Eckball-Variante schoss Robin Mayr-Fälten humorlos zum 1:0 ein und somit auch zum Sieg – möchte man glauben – denn bereits in der fünten Minute der Nachspielzeit stand Tobias Freinberger goldrichtig und sicherte in allerletzter Sekunde noch den Punktgewinn für die Union Mondsee – wohlgemerkt mit einem Mann weniger.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Wenn man so spät noch den Ausgleich macht, muss man natürlich von einem glücklichen Unentschieden für uns sprechen. Angesichts des Spielverlaufs muss man aber auch sagen, dass der Punkt schon verdient ist. Wir haben es leider gleich in der Anfangsphase verpasst, das Spiel in unsere Richtung zu lenken.“

Die Besten:

Union Mondsee: Philipp Stadlmann (ZM), Simon Nussbaumer (ST)

SV Micheldorf: Robin Mayr-Fälten (ST)

