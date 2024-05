Kampf im Grazer Süden: Unentschieden zwischen SV Union Liebenau II und SV Feldkirchen II

Details Sonntag, 05. Mai 2024 22:20

In einem spannenden Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb, trennten sich SV Union Liebenau II und SV Feldkirchen II mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz unterschiedlicher Spielanteile in den Halbzeiten, konnten beide Teams jeweils einen Treffer erzielen und sicherten sich damit einen Punkt in der 21. Runde der 1. Klasse-Mitte B. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das mit einem späten Ausgleichstreffer seinen Höhepunkt fand.

Die junge 2. Mannschaft aus Feldkirchen konnte in dieser Saison schon zehn Siege feiern

Früher Führungstreffer für die Gäste - Kanuric bringt den Favoriten in Führung

Die Partie begann mit hohem Engagement von beiden Seiten. SV Union Liebenau II zeigte sich gleich in den Anfangsminuten mit der ersten Chance des Spiels, die jedoch von Tobias Kollar vereitelt wurde. Trotz des frühen Drucks von Liebenau, war es SV Feldkirchen II, die in der 19. Minute durch Kenan Kanuric in Führung gingen. Nach einem hervorragenden Ballgewinn von Sebastian Weiland und einem präzisen Pass von Elias Koval, konnte Kanuric den Ball im Netz unterbringen. Die Führung war ein Weckruf für die Gastgeber, die daraufhin versuchten, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, allerdings ohne zählbares Ergebnis bis zur Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase mit spätem Ausgleich

Die zweite Hälfte gestaltete sich zunächst ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. SV Feldkirchen II hatte durch Philipp Fabian eine große Möglichkeit, die Führung auszubauen, sein Schuss ging jedoch über das Tor. SV Union Liebenau II intensivierte den Druck und erhielt in der 80. Minute einen Elfmeter, der die Wendung im Spiel bringen sollte.

Adnan Begic trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich in der 81. Minute. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 1:1-Unentschieden.

Super Freistoß - Sven Knappitsch aber noch dran Schurli, Ticker-Reporter

Die Partie endete mit einer Punkteteilung, bei der beide Mannschaften ihre Momente hatten, aber letztlich keines der Teams den entscheidenden Treffer setzen konnte. SV Union Liebenau II und SV Feldkirchen II zeigten eine engagierte Leistung, die den Fans bis zum Schlusspfiff Spannung bot.

Mit diesem Ergebnis gehen beide Teams aus der 21. Runde der 1. Klasse-Mitte B - Liebenau hält nun bei 15 Punkten, Feldkirchen bei 34 Punkten. Zu erwähnen ist der tolle Zuschauerzuspruch von über 200 Fans bei diesem Grazer Süd-Derby.

Aufstellungen:

SVU LIEBENAU II: Joachim Trummer, Mathias Neubauer, Adin Muratovic, Patrick Minh Nguyen, Jochen Luca Malli, Adnan Begic, Matthias Lueger (K), Julian Breznik, Dimitri Joubert, Gabriel Andic, Gabriel Paul Schuster

Ersatzspieler: Giorgi Bolotaevi, Ömer Erdem, Vasa Milosavlevici, Nico Tscherner

Trainer: Mag. Philip Neubauer

FELDKIRCHEN II: Sven Knappitsch, Tobias Kollar (K), Filip Jancevski, Sebastian Matteo Weiland, Michael Nacu, Philipp Fabian, Almedin Mujkanovic, Julian Rene Fras, Kenan Kanuric, Elias Koval, Benjamin Gebhard Kraker

Ersatzspieler: Elias Moser, Benjamin Vatrac, Christian Robert Krafcsik, Esmir Zahirovic, Luca Moser, Matteo Svab

Trainer: Rene Mirtl

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Liebenau II : Feldkirchen II - 1:1 (0:1)

81 Adnan Begic 1:1

19 Kenan Kanuric 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.