BREAKING NEWS: Maurice Amtmann wird Mettersdorf Trainer

Mittwoch, 01. Dezember 2021 09:45

Nach dem Rücktritt von Thomas Hack (hier gehts zum Artikel) hat der USV Raiffeisen Mettersdorf einen würdigen Nachfolger gefunden. Maurice Amtmann, der zuletzt beim Deutschlandsberger SC als Co-Trainer tätig war schwingt ab sofort das Trainerzepter beim Tabellenfünften der Landesliga.

Maurice Amtmann (rechts, in Jubelpose mit DSC-Trainer Christoph Meier) verlässt Deutschlandsberg und wird neuer Trainer in Mettersdorf

Der neue Trainer konnte bisher Erfahrungen in der Regionalliga sammeln

Nach seinen bisherigen Trainerstationen als Co beim SV Allerheiligen und beim DSC hat Maurice Amtmann nun das erste Mal die Möglichkeit sich als Cheftrainer zu beweisen. Für die Verantwortlichen in Mettersdorf war Amtmann der absolute Wunschkandidat - seine Erfahrung gepaart mit seinem Ehrgeiz waren die Hauptausschlagkriterien für das Engagement. Zukünftige Transfers werden jetzt mit dem Trainer abgestimmt, wer Mettersdorf kennt, weiß, dass sich der Verein am Transfermarkt mit Sicherheit nicht zurückhalten wird.

Statements:

Helmut Raggam, Präsident Mettersdorf:

"Wir sind überzeugt, dass er sehr gut zu uns passt. Er ist ein junger ehrgeiziger Trainer und hat in den letzten Jahren viel Erfahrung in der Regionalliga gesammelt. Er war unser absoluter Wunschkandidat."

Maurice Amtmann, Neo-Coach Mettersdorf:

"Ich habe mich in Deutschlandsberg pudelwohl gefühlt, bin dort super aufgenommen worden. Das Gesamtpaket beim DSC ist sensationell, Deutschlandsberg ist ein Vorzeigeverein in der Regionalliga. Dennoch war es für mich wichtig, mich dementsprechend weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu setzen. Wenn man dann von Mettersdorf einen Anruf erhält, ist das etwas ganz besonderes. Mettersdorf ist eine Top-Adresse und für einen jungen Trainer wie mich eine irrsinnig tolle Möglichkeit, sich als Trainer zu etablieren. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und brenne bereits jetzt schon auf die Rückrunde."

by ReD

Foto: privat

