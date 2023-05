Brandaktuell! Liezen wird offizieller Partner von Rekordmeister Rapid Wien

Details Dienstag, 02. Mai 2023 12:37

In der Landesliga kämpft der SC Liezen um den Klassenerhalt, auf Vereinsebene könnten den Ennstalern aber eine glorreiche Zukunft bevorstehen. Die Liezener werden offizieller Partner von Bundesligist Rapid Wien (der gerade das Cup-Finale gegen Sturm verloren hat) und profitieren damit von den Möglichkeiten des Wiener Traditionsvereins und Rekordmeisters, doch der Reihe nach.

Zunächst ein Griff in die Historienkiste von Liezen: Der SC Liezen wurde im Jahr 1925 unter der Führung von Rudolf Dunkel gegründet. Weitere wichtige Gründungsmitlieder waren Josef Tatschl und Fritz Aigner. Rudolf Dunkel war ein Wiener Wandertapezierer, der in Liezen seine Frau kennen gelernt hat und dann im Ennstal "hängengeblieben ist". Die große Liebe zum Fußball, insbesondere die große Liebe zum SC Rapid waren ausschlaggebend dafür, dass der Liezener Fußballclub "SC" gennant wurde und die Vereinsfarben "Grün-Weiß" gewählt wurden.

98 Jahre später wurde nun bekannt gegeben, dass die Liebe des Vereinsgründers neu entfacht wird. So präsentierten die Ennstaler eine tiefgehende Kooperation, insbesondere im Kinder- und Jugendausbildungsbereich mit dem SK Rapid Wien. Mit dem Projekt "Partner der Regionen" werden dem SC geomix Liezen in Zukunft viele Möglichkeiten (Workshops, Modelltrainings, Freundschaftsspiele, Training mit Profi-Trainerteam, Sichtungstrainings, Internationale Testspiele uvm.) in Zusammenarbeit mit dem SK Rapid entstehen. Schon beim Meisterschaftsspiel gegen den SV Frauental nächste Woche Dienstag wird die Partnerschaft gemeinsam mit den Verantwortlichen des SK Rapid gefeiert.

