Trainerwechsel! Bruck an der Mur zieht die Reißleine

Details Dienstag, 02. Mai 2023 19:35

Der SC Bruck an der Mur holte aus den vergangenen acht Spielen gerade einmal fünf Punkte. Die Konsequenz daraus: Abstiegskampf in der Landesliga. Die weitere Konsequenz: Die Murstädter reagierten am Dienstag auf der Trainerbank und vollziehen einen Trainerwechsel. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Ljubo Susic und Martin Gaber müssen die Sessel räumen. Das neue Trainerteam bilden ab sofort zwei SC-Bruck-Legenden! Chefcoach ist ab sofort mit Dinan Pusculovic ein Mann, der insgesamt 14 Jahre als Spieler, und auch einige Jahre unter Trainer Rene Poms sowie Hermann Zrim bereits als Co-Trainer reichlich Erfahrung sammeln konnte. "Er ist ein absoluter Fachmann, der selbst als Spieler als auch als Co-Trainer stets mit Ehrgeiz, Herzblut und Leidenschaft dabei war! Als Co-Trainer wird ihm niemand geringerer als Dzimso Masovic zur Seite stehen! Dzimso ist in Bruck jedem ein Begriff. Ein absolutes Urgestein, der mehr als 20 Jahre beim SCB als Spieler tätig war. Als Innenverteidiger steht's durch seine Ruhe und sein intelligentes Spiel bekannt, wird er nun für mehr Stabilität in unserer Abwehr sorgen", heißt es von Seiten der Vereinsführung.

Zusätzlich gibt es auch einen Wechsel in der sportlichen Leitung - Philipp Gröblinger wird ab sofort das Zepter als sportlicher Leiter übernehmen.

