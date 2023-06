Judenburg-Stürmer verunglückt tödlich!

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 15:09

Milovan Novakovic wechselte aus Bosnien zunächst nach Bad Mitterndorf und kam dann über Liezen zum FC Judenburg. Dort wurde der Mittelstürmer aufgrund seines fröhlichen Naturels und seiner Leistungen schnell zu einem Fanliebling in der Landesliga. Wie der Verein nun bekannt gab, ist der Angreifer heute im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vor fünf Tagen hatte er gegen Köflach noch das entscheidende 1:0 erzielt.

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Milo heute bei einem Autounfall ums Leben kam! Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie Novakovic! Ruhe in Frieden lieber Milo, wir werden dich immer mit diesem Lachen in Erinnerung behalten…"





Deine FCJU Familie





Unser allerherzlichstes Beileid und unser tiefstes Mitgefühl gelten der Familie.





