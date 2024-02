Jetzt also doch: SC Kalsdorf holt alten Bekannten auf Trainerbank zurück

Details Dienstag, 27. Februar 2024 17:11

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen, von Vereinsseite wollte man es - aus unerfindlichen Gründen - aber nicht bestätigen. Nun, eineinhalb Wochen vor Meisterschaftsbeginn in der steirischen Landesliga - hat der SC Kalsdorf nun doch noch einmal eine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen. Die Kalsdorfer holen einen alten Bekannten zurück. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Jörg Schirgi kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Familienvater coachte zuletzt den SC Weiz in der Regionalliga Mitte und war davor eben bei Kalsdorf in der Regionalliga Mitte tätig. Jetzt soll er dafür sorgen, dass Kalsdorf an frühere Erfolge anschließen kann. Schirgi beerbt damit das Trainerduo Haris und Admir Medjedovic

Foto: RIPU