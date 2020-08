Zwei schnelle Tore nach der Pause sorgen für einen Auswärtserfolg der Lebringer!

Details Samstag, 29. August 2020 00:43

Nach rund neun Monaten fußballfreier Zeit in Steiermarks Eliteliga, ging es nun auch in der Landesliga am Freitagabend endlich wieder um Punkte. In der Auftakt-Runde standen sich die Teams vom FC Union RB Weinland Gamlitz und dem SV Gady Raika Lebring gegenüber. Nach dem abgebrochenen Herbstdurchgang fanden sich die zwei Teams im Mittelfeld der Tabelle wieder. Um heuer neu anzugreifen, waren beide Mannschaften am Transfermarkt durchaus aktiv und so sahen die 170 Zuschauer im Weinland-Stadion einige neue Gesichter. Auch ohne Königstransfer Marko Stankovic, welcher aus Indien kam, reichte es für die favorisierten Lebringer schlussendlich zu einem 2:1 Auswärtserfolg.

Torloses Unentschieden zur Pause

Pünktlich um 19 Uhr pfeift Schiedsrichter Bernd Eigler diese erste Partie nach der Corona-bedingten Pause an. Das Spiel gestaltet sich von Beginn an sehr ausgeglichen, beide Defensivreihen machen ihre Arbeit und lassen wenig zu. Gefährliche Torszenen sucht man im Weinland-Stadion in den ersten Minuten dieser Begegnung vergeblich. Das Match ist geprägt von Standartsituationen, aber auch diese bringen weder auf Seiten der Gastgeber, noch auf Seiten der Lebringer-Truppe etwas ein. In der Mitte der ersten Halbzeit kommt Marco Heil von der rechten Seite zur ersten guten Möglichkeit für das Gästeteam, seine Chance geht jedoch am Gehäuse vorbei. Auch in den restlichen Spielminuten kann sich keine der beiden Mannschaften zielführend in Szene setzen und so geht es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Starke Anfangsminuten der Gäste

Nach der Pausenansprache der beiden Trainer starten die Gäste sehr gut in die zweiten 45 Minuten. Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff kann das Auswärtsteam aus Lebring das 1:0 markieren. Nach einer Hereingabe über die linke Seite versenkt Marco Heil das Leder mit einem Halbvolley-Schuss in das Gehäuse und sorgt für die Führung. Keine drei Minuten später kommt es noch dicker für die Heimelf. Kapitän Bernd Zadravec berührt das Spielgerät mit der Hand im Strafraum und Schiedsrichter Eigler zeigt auf den Punkt. Michael Wallner lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stellt auf 2:0 für das Auswärtsteam. Nach einer Phase der Ausgeglichenheit will es der FC Gamlitz nochmals wissen und schaltet einen Gang höher. Das Heimteam drückt in dieser Phase auf den Treffer, die Entlastungsangriffe der Gäste nehmen daher minütlich ab. Eine riesen Gelegenheit von Dominik Wurzinger wird zunächst von Lebring-Tormann Jan Kozar glänzend pariert. In der 90. Minute ist es dann aber soweit, Philip Bruno Fuchs besorgt das 1:2 für seine Mannschaft. Nach einer Flanke köpft der Stümer den Ball gekonnt unter die Latte und sorgt so für den Anschluss. Für mehr reicht es an diesem Abend jedoch nicht und so holt das Team von Trainer Wolfgang Gassmann den ersten Dreier der noch jungen Saison.

Stimme zum Spiel:

Niklas Deutschmann (SV Lebring): „Gamlitz war in dieser Partie auf jeden Fall ebenwürdig und hat ein gutes Spiel abgeliefert. Uns haben die ersten zehn Minuten nach der Halbzeitpause gereicht um dieses Spiel für uns entscheiden zu können. Wir sind in der Defensive sehr kompakt gestanden und daher konnten wir den ersten wichtigen Auswärtsdreier einfahren. Mit Marko Stankovic und Kapitän Rene Gsellmann fehlten uns zum Start zudem zwei wichtige Leute.“

FC RB Weinland Gamlitz – SV Lebring 1:2 (0:0)

Torschützen: 0:1 (47. Marco Heil), 0:2 (50. Michael Wallner), 1:2 (90. Philip Bruno Fuchs)

by: Ligaportal/WM

