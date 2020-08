Favorit wankt: Voitsberg kratzt beim SC Liezen noch die Kurve [Video]

Details Samstag, 29. August 2020 00:18

In der Landesliga stand die 1. Runde auf der Programm, in der der SC Liezen den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf heimischer Anlage empfing. Die Karten waren dabei ganz klar zu Gunsten der Voitsberger verteilt. Aber es sollte ganz anders kommen. Denn der Titelmitfavorit hatte Schwerarbeit zu leisten, um letztlich bei der Biljesko-Köck-Truppe die erwarteten drei Punkte zu verbuchen. Schiedsrichter der Partie war Markus Macher, er wurde an den Seiten von Adnan Mag. Dambo und Heimo Mitteregger assistiert. 500 Zuseher waren im SC Stadion mit von der Partie.

Die Ennstaler verkaufen sich teuer

SC Liezen geht vom Start weg frech und unbekümmert an die Sache heran. Was sich auch bald lohnen sollte, denn in der 10. Minute gelingt es in Führung zu gehen. Ein weiter Flankenball wird uneigennützig weitergeleitet, Fabio Pistrich nützt daraufhin die Gunst der Stunde und markiert das 1:0. Jetzt sind die Voitsberger gefragt, aber vorerst gelingt es dem Favoriten in keinster Weise sich entsprechend ins Bild zu stellen. Mit sehr viel Einsatzbereitschaft gelingt es den Heimischen den Gegner soweit im Zaum zu halten. Aber in der 39. Minute kommt es doch zum Ausgleich. Daniel Brauneis scherzelt einen hoch in den Strafraum gespielten Ball per Kopf zum 1:1-Halbzeitstand in des Gegners Netz.

Tor SC Liezen 9

Zuna bringt Voitsberg auf die Siegerstraße

Auch im zweiten Durchgang kann sich der Underdog vorerst erfolgreich verteidigen. Mit Fortdauer der Begegnung kommt es dann zwar dazu, dass die Weststeirer klar der Chef am Platz sind. Aber Liezen lässt nicht wirklich etwas zu bzw. kann man sich mit allem was man zur Verfügung hat, entgegenstemmen. So kommt es letztlich auch dazu, dass ein "Tausendguldenschuss" das Spiel entscheiden sollte. In der 68. Minute ist es Gleisdorf-Zugang Philipp Zuna, der aus spitzen Winkel zum 1:2 ins lange Eck trifft. Damit waren die Würfel in dieser Partie gefallen. Voitsberg war danach desöfteren dem dritten Tor nahe - es bleibt aber beim 1:2-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert der SC Liezen am Freitag, 4. September um 19:00 Uhr in Lebring. Voitsberg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gnas.

SC LIEZEN - ASK VOITSBERG 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (10. Pistrich), 1:1 (39. Brauneis), 1:2 (68. Zuna)

Stimme zum Spiel:

Dragan Micic, Teambetreuer SC Liezen:

"Mit der Vorstellung unserer Mannschaft gilt es vollauf zufrieden. Schade darum dass wir uns nicht belohnen konnten mit zumindest einen Punkt. Aber der Blick geht nach vorne, mit Lebring wartet schon die nächste schwere Aufgabe."

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten