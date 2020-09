7 Spieler in Quarantäne: Ligaverein steigt wieder ins Geschehen ein!

Details Dienstag, 08. September 2020 22:03

In der steirischen Landesliga steht am kommenden Wochende der 3. Spieltag vor der Tür. Für eine Mannschaft aber beginnt erst jetzt die Punktejagd bzw. die Spielzeit 20/21. Denn der SV Domaines Kilger Frauental war coronabedingt bislang zum zusehen verurteilt. Nach sehr turbulenten Tagen hat die Truppe von Trainer Ewald Klampfer aber nun das Freizeichen erhalten. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Frauentaler am Freitag, 11. September um 19:00 Uhr, verspätet in Wildon in das Geschehen eingreifen.

(Für Trainer Ewald Klampfer und die Frauentaler erfolgt am Freitag, 11. September, der Startschuss in die neue Saison)

Der Fokus gilt nun wieder dem Wesentlichen

Für die ersten beiden Partien gibt es bereits Nachtragtermine für die Frauentaler. Am 29. September gastiert man in Bruck/Mur, am 28. November kommt es dann zur "Advents-Begegnung" zuhause gegen Heiligenkreuz/Waasen. Was war passiert in den letzten Tagen/Wochen beim SV Frauental? Kurz vor Saisonstart wurde ein Spieler auf Corona positiv getestet. Was in weiterer Folge dazu geführt hat, dass noch sechs weitere Spieler mit einem positiven Test für zehn Tage in Quarantäne geschickt wurden. Demnach war Stillstand im Verein gegeben. Erst mit dem heutigen Dienstag, 8. September, war es für die Frauentaler, die nun allesamt negativ getestet wurden, wieder möglich, gesammelt ein Training zu absolvieren. Sektionsleiter Ernst Klug: "Mit diesem Trainings-Rückstand wird es nicht einfach werden in der Liga Fuß zu fassen. Aber in erster Linie sind wir einmal sehr froh darüber, wieder Fußballspielen zu dürfen. Die Maßnahmen bei den Trainings-Einheiten bzw. dann auch bei den Spielen wurden noch verschärft. Zudem wird auch dem vorgegebene Konzept bei den Partien am eigenen Platz genau Sorge getragen. Ist es doch unser Vorhaben, nun den Herbst gesund und nach Möglichkeit auch erfolgreich, über die Runden zu bringen." - so Sportchef Ernst Klug.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

